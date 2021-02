Gwen Stefani | Ποζάρει με νέο hair look και δείχνει αγνώριστη

Γνωστή για την εκπληκτική φωνή της αλλά και τα signature ξανθά μαλλιά της, η Gwen Stefani κατάφερε να δείχνει αγνώριστη στη νέα της φωτογράφιση αλλάζοντας το hair look της.

Η πρώην τραγουδίστρια των No Doubt ανέβασε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την τελευταία της φωτογράφιση, εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές της με το νέο της look. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να έχει απαρνηθεί τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της και να ποζάρει έχοντας ένα καστανό bob με αφέλειες. Αν και το ανανεωμένο hair look της μάλλον πρόκειται για περούκα, οι fans της έδειξαν να ενθουσιάζονται στα σχόλια.

Παρόλο που έγινε γνωστή έχοντας ξανθά μαλλιά, τον περασμένο Ιούνιο η Stefani θύμισε στους θαυμαστές της πως δεν έδειχνε πάντα έτσι. Με αφορμή τα γενέθλια του αδερφού της, Eric, ανέβασε μια throwback φωτογραφία από τα νεανικά της χρόνια, τότε που είχε καστανά μαλλιά που έφταναν μέχρι λίγο πιο κάτω από το ύψος των ώμων.