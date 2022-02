Στο σίριαλ εποχής του HBO, The Gilded Age, η παλιά κοινωνία της Νέας Υόρκης συγκρούεται με τη νέα.

Η αίγλη και η ισχύς της παλιάς κοινωνίας αρχίζει να ξεθωριάζει με την άνοδο της νέας. Και η καλή καταγωγή αρχίζει να αποδυναμώνεται μπροστά στους νέους επιχειρηματίες που μπορούν να επιβληθούν με τα οικονομικά τους μέσα.

Αυτό είναι πάνω- κάτω το θέμα της πολυαναμενόμενης σειράς εποχής του HBO (στην Ελλάδα μέσω της Vodafone TV) The Gilded Age που μόλις άρχισε να προβάλλεται . Την κάστα των παλιών αστών εκπροσωπεί η οικογένεια Van Rhijn τη νέα ανερχόμενη εργατική τάξη οι Russel. Τα σπίτια τους είναι πλέον το ένα απέναντι στο άλλο , εξίσου πολυτελή και εντυπωσιακά, εδώ που τα λέμε, ίδια. Το μόνο που τους χωρίζει είναι ο δρόμος και βέβαια η νοοτροπία.

Καθώς οι Russel προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία της ΝΥ, η παλιά αστική τάξη σκαρφίζεται κάθε είδους εμπόδιο και επιφυλάσσει προσβολές ιδίως για την κυρία του σπιτιού, Bertha. Κανείς δεν θέλει να τους κάνει παρέα, κανείς δεν θέλει να πάει στο σπίτι τους μολονότι τούς τρώει η περιέργεια. Όλοι όμως θέλουν τα λεφτά τους.

Ωστόσο όταν φτάνει στη Νέα Υόρκη η ανιψιά των Van Rhijn, Marian Brook, μετά τον θάνατο του πατέρα της και αδερφού των δύο επιφανών γυναικών, Ada και Agnes Van Rhijn. Τα ύδατα ταράζονται καθώς η Marian είναι πιο απελευθερωμένη και ανοιχτόμυαλη. Έχoντας βιώσει στερήσεις και δυσκολίες γνωρίζει πως είναι να μάχεται κανείς για τη ζωή του. Οι θείες της (η μία με το καλό, η άλλη με την αυστηρότητά της) προσπαθούν να της διδάξουν "ήθος" και να την περιορίσουν στα καλούπια που εκείνες έχουν μάθει. Θα τα καταφέρουν άραγε;

Με ένα εκπληκτικό καστ ηθοποιών, υπέροχα σκηνικά και κοστούμια το The Gilded Age έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς. Η Cynthia Nixon γνωστή στους περισσότερους από τον ρόλο της στο Sex and the City ενσαρκώνει εδώ μια συντηρητική προσωπικότητα, η Louisa Jacobson (κόρη της Μέριλ Στριπ) φέρνει τη δική της φρεσκάδα και λάμψη ενώ η έμπειρη Christine Baranski θεμελιώνει το σόου.

Αναμένοντας τη συνέχεια.