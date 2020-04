Η Lady Gaga θα δώσει μια μεγάλη συναυλία για να ενισχύσει όσους μάχονται κατά του κορωνοϊού

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Global Citizen ενώνουν τις δυνάμεις τους για το One World: Together at Home, μια συναυλία που έχει ως στόχο την ενίσχυση των εργαζόμενων στην υγεία.

Την εκδήλωση συντονίζει η Lady Gaga, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται πολλοί celebrities, ανάμεσά τους οι Billie Eilish, Chris Martin, David Beckham, Elton John, John Legend, Lizzo, Paul McCartney, Priyanka Chopra και Stevie Wonder. Οικοδεσπότες του event θα είναι οι Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel και Stephen Colbert, μαζί με το καστ του Sesame Street.

"Είμαστε ευγνώμονες στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και σε όλο τον κόσμο - αυτή η πανδημία είναι μια καταστροφή. Προσεύχομαι για εκείνους αλλά και για όλους όσοι αρρώστησαν. Θέλω να στείλω τις προσευχές μου στους ανθρώπους που χάνουν τις δουλειές τους και δυσκολεύονται να ζήσουν τα παιδιά τους" δήλωσε η Lady Gaga.

Την τελευταία εβδομάδα, η Gaga συνεργάζεται με ειδικούς και έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το ποσό των 35 εκατομμυρίων δολαρίων ως άμεση ανταπόκριση στην πανδημία του Covid-19 σύμφωνα με το Billboard.

"Θέλουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα πριν βγούμε στον αέρα. Μόλις βγούμε στον αέρα, μαζέψτε τα πορτοφόλια και τις πιστωτικές σας και απολαύστε το show" δήλωσε. Τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι συλλογικές δωρεές θα δοθούν στο COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO, που στέλνει μάσκες, ρόμπες και αναγκαία είδη σε όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, και ενισχύει τοπικές οργανώσεις που παρέχουν τρόφιμα, στέγη και ιατρική περίθαλψη.

Η συναυλία θα μεταδοθεί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στις 18 Απριλίου από τα κανάλια ABC, CBS και NBC και σε live streaming.