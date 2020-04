Ένα παραθαλάσσιο χωριό έγινε ο νέος τόπος κατοικίας του Matt Damon

Με την ραγδαία εξάπλωση του Covid-19 πολλά πράγματα άλλαξαν και ένα από αυτά ήταν η κοινωνική αποστασιοποίηση στο σπίτι. Για πολλούς ηθοποιούς ωστόσο που ταξίδεψαν για γυρίσματα σε άλλες χώρες όπως ο Tom Hanks στην Αυστραλία ο οποίος νόσησε μάλιστα από τον ιό, αναγκάστηκαν να παραμείνουν εκεί για όσο διάστημα χρειαζόταν.

Ο Matt Damon λοιπόν ήταν ακόμη ένας που λόγω Covid-19 άλλαξε τον τόπο κατοικίας του. Τον Μάρτιο ο Χολιγουντιανός ηθοποιός είχε ταξιδέψει στο Dalkey, ένα παραθαλάσσιο χωριό νοτιοανατολικά του Δουβλίνου, με σκοπό τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Riddley Scott, "The Last Duel". Τα γυρίσματα σταμάτησαν απότομα λόγω των περιοριστικών μέτρων έτσι ο 49χρονος ηθοποιός, αν και μόνιμος κάτοικος του Brooklyn, προτίμησε να παραμείνει εκεί με την σύζυγό του, Luciana Barroso, και τις τρεις κόρες τους.

Φυσικά οι ντόπιοι τον υποδέχθηκαν όλο χαρά ενώ δεν δίστασαν να του αλλάξουν το όνομα στα ιρλανδικά σε "Matt O'Damon".

Looks like Matt Damon is really here. Is this a movie we are in. Help 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/EAv36fRqPe