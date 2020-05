Ο Gucci Mane κυκλοφορεί ένα νέο motivational book

Μετά το μπεστ σέλερ των New York Times, The Autobiography of Gucci Mane, ο ράπερ και πρόσωπο της καμπάνιας Gucci Cruise 2020, κυκλοφορεί ένα νέο motivational book με τίτλο The Gucci Mane Guide to Greatness. Το καινούργιο βιβλίο θα είναι διαθέσιμο από τις 13 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster.

"Ζω σύμφωνα με τις αρχές αυτού του βιβλίου. Ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο για να σας δώσω ένα σετ εργαλείων. Αυτό το βιβλίο πρέπει να αγγίζει άτομα που βιώνουν μια κατάσταση", είπε ο rapper σε δελτίο τύπου. "Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά μελετήστε αυτές τις λέξεις και αναλάβετε δράση. Θέλω αυτό το βιβλίο να σας παρακινήσει. Θέλω να συνεχίσετε να επιστρέφετε σε αυτό για καθοδήγηση και έμπνευση".

Το The Gucci Mane Guide to Greatness ερευνά το εγκληματικό υπόβαθρο του Gucci Mane και την άνοδό του προς τη φήμη, με πολλές συμβουλές καθώς περιγράφει τα μυστικά του για την επιτυχία, την υγεία, τον πλούτο και την αυτο-βελτίωση. "Όλοι χρειάζονται λίγη δράση, οπότε εδώ είναι. The Gucci Mane Guide to Greatness είναι για όλο τον κόσμο. Απολαύστε" πρόσθεσε ο Gucci Mane.