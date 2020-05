Το Hollywood θρηνεί τον θάνατο της σκηνοθέτιδος Lynn Shelton

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της Lynn Shelton, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 54 ετών. Ανάμεσα στις γνωστές δουλειές της σκηνοθέτιδος ήταν και οι τηλεοπτικές επιτυχίες Mad Men και The Morning Show. Ως αιτία θανάτου, αναφέρεται μια άγνωστη διαταραχή του αίματος.

Η σκηνοθέτις ήταν γνωστή για τις ανεξάρτητες ταινίες της, συμπεριλαμβανομένων των Humpday και My Effortless Brilliance. Σκηνοθέτησε την Emily Blunt στην ταινία Your Sister's Sister και πρόσφατα συνεργάστηκε με τη Reese Witherspoon και την Kerry Washington στη μίνι σειρά Little Fires Everywhere.

Η Witherspoon εξέφρασε τη θλίψη της για τα δυσάρεστα νέα στα social media. "Είμαι πολύ σοκαρισμένη που αυτή η δροσερή, ζωντανή και ταλαντούχα σκηνοθέτις δεν είναι πλέον μαζί μας" έγραψε η ηθοποιός. Η Washington πόσταρε μια φωτογραφία από το set, τιμώντας το "ενθουσιώδες πνεύμα" της Shelton.

Ava DuVernay, Mindy Kaling, Olivia Wilde, Hailee Steinfeld, Ellen Page και Emmy Rossum μοιράστηκαν με τη σειρά τους, throwback φωτογραφίες και λόγια αγάπης για την ταλαντούχα σκηνοθέτιδα και συνεργάτη τους, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη της.