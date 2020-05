Δείτε την Helen Mirren να διαβάζει ποίηση για φιλανθρωπικό σκοπό

Η Helen Mirren συμμετείχε στη νέα σειρά "Made at Home" των Dolce & Gabbana, στόχος της οποίας είναι να αναδείξει και να διερευνήσει πώς η κοινή εμπειρία του lockdown μας ενώνει όλους. Προκειμένου να συμβάλλει στη συγκέντρωση χρημάτων, η Helen Mirren βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να διαβάζει το "Now Is the Time", ένα ποίημα του Hafez.

"Θα σας διαβάσω ένα ποίημα ενός σουφιστή Πέρση ποιητή, που ονομάζεται Hafez, ο οποίος έζησε τον 12ο αιώνα", λέει η Mirren. "Είναι απίστευτο ο τρόπος με τον οποίο τα λόγια του έχουν τέτοια δύναμη και νόημα για έναν άνθρωπο σήμερα, ειδικά αυτή τη στιγμή που ο κόσμος βιώνει αυτή την κατάσταση".

Η ανάγνωση της Mirren αποτελεί κομμάτι της προσπάθειας των Dolce & Gabbana να ενισχύσουν και να αναδείξουν τη δημιουργικότητα ακόμα και εν μέσω αυτής της κρίσιμης περιόδου. "Σε μια εποχή που οι αξίες μας έχουν επιβραδυνθεί, μετατοπιστεί και αναδιαμορφωθεί, το" Made at Home "αποκαλύπτει τη δύναμη της τέχνης και της δημιουργικότητας για να εκφράσει την αγάπη, την εγγύτητα και τη φροντίδα", ανέφερε το brand σε δελτίο τύπου.

Το project θα υποστηρίξει το Fondazione Humanitas Per La Ricerca και αποτελεί συνέχεια του τρέχοντος έργου "Amore For Scientific Research" των Dolce & Gabbana με το Πανεπιστήμιο Humanitas, το οποίο ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο μέσω μιας σημαντικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το σπίτι. Στόχος είναι να υποστηρίξει μια σημαντική έρευνα για το πώς ανταποκρίνεται το ανθρώπινο ανοσοποιητικό συστήμα στον Covid-19.