Jennifer Lopez | Το μήνυμά της για τη Breonna Taylor

Δικαιοσύνη για τη Breonna Taylor ζητάει η Jennifer Lopez και καλεί τους εκατομμύρια θαυμαστές της να παρακολουθήσουν ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη δολοφονημένη από αστυνομικούς Αφροαμερικανίδα τραυματιοφορέα από το Λούισβιλ του Κεντάκι.

Η δολοφονία της Taylor μετά από έφοδο αστυνομικών στο σπίτι της, που έψαχναν για ναρκωτικά, κι ενώ εκείνη κοιμόταν με τον σύντροφό της, είχε προκαλέσει, και συνεχίζει, κύμα αντιδράσεων στις Η.Π.Α, το οποίο κορυφώθηκε με τη δολοφονία του George Floyd, λίγους μήνες μετά. Η Taylor δέχτηκε πέντε σφαίρες από τους αστυνομικούς, αφού πρώτα ο φίλος της πυροβόλησε στο πόδι έναν αστυνομικό, καθώς πίστευε ότι ήταν διαρρήκτης που έμπαινε στο σπίτι τους.

Η Lopez μοιράστηκε στο Instagram ένα trailer του "The Killing of Breonna Taylor", που αποτελεί επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του The New York Times Presents, και εξετάζει τη τραγική δολοφονία της νεαρής Αφροαμερικανής. Στη λεζάντα η διάσημη τραγουδίστρια έγραψε:

"Breonna Taylor, ας μην ξεχάσουμε! Αν δεν είστε εξαγριωμένοι ήδη, παρακαλώ παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία της #BreonnaTaylor", ενώ πρόσθεσε το hashtag #NoJusticeNoPeace (δηλαδή "Όχι δικαιοσύνη όχι ειρήνη").