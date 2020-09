Η Sofia Lοren επιστρέφει στον κινηματογράφο

Έχουν περάσει έντεκα χρόνια από την τελευταία συμμετοχή της σε ταινία (στο μιούζικαλ Nine του 2009) και δέκα χρόνια από την πιο πρόσφατη τηλεοπτική δουλειά της (την τηλεταινία My House Is Full of Mirrors). Όμως η 86χρονη Sofia Lοren δεν είναι ακόμα έτοιμη να αποσυρθεί. Η αειθαλής σταρ πρωταγωνιστεί στη νέα σκηνοθετική δουλειά του γιου της, Edoardo Ponri. H ταινία έχει τίτλο The Life Ahead και είναι η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Romain Gary, για το οποίο ο Γάλλος συγγραφέας είχε τιμηθεί με βραβείο Goncourt to 1975. Το βιβλίο έχει γίνει ξανά ταινία το 1978 με τη Simone Signoret στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Sofia Loren υποδύεται τη Madame Rosa, έναν ρόλο που ενδέχεται να είναι ένας από τους πιο δυνατούς της καριέρας της. Η ηρωίδα που θα ενσαρκώσει είναι μία Εβραία από τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος η οποία αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα ορφανά παιδιά που άφησαν πίσω τους οι πόρνες με τις οποίες δούλευε στο Μπάρι της Ιταλίας. Ένα από αυτά τα παιδιά, ένα 12χρονο αγόρι από τη Σενεγάλη, ο Μοmo, θα αλλάξει τη ζωή της. "Είναι δυνατή, είναι εύθραυστη, είναι επιζήσασα... Από πολλές απόψεις μου θυμίζει τη μητέρα μου”, έχει δηλώσει η Loren για την Madame Rosa.

Κάποιοι προβλέπουν ότι η ταινία θα είναι στις υποψήφιες για Όσκαρ και πιθανότατα να προσθέσει ένα ακόμα βραβείο στη μεγάλη συλλογή της Sofia Loren -η οποία υπήρξε γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου για μη αγγλόφωνη ταινία το 1961, για την Ατιμασμένη.

Η ταινία The Life Ahead πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 13 Νοεμβρίου.

