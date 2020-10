Οι mini "διαλογισμοί" του Chris Hemsworth είναι χαλαρωτικοί και ταυτόχρονα διασκεδαστικοί

Ο Chris Hemsworth παρουσιάζει το τελευταίο του δώρο στην ανθρωπότητα και υπόσχεται να κάνει τη μέρα σας λίγο πιο ευχάριστη: "Affirmations That Positively, Absolutely, Probably (Most Likely) Won't Make Your 2020 Worse". Αυτή η μίνι σειρά διαλογισμού συνδυάζει τη γοητευτική, καταπραϋντική φωνή του Hemsworth με μια ειρωνική αίσθηση του χιούμορ και τα συναφή προβλήματα που πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουν όταν δοκιμάζουμε διαλογισμό, ειδικά με όλες τις σκέψεις και τους περισπασμούς της τρέχουσας περιόδου.

Κάθε "επιβεβαίωση" είναι βασικά ένας διασκεδαστικός διαλογισμός διάρκειας ενός λεπτού, με ατάκες όπως "Επιτρέψτε στην καταπραϋντική βαριά φωνή μου να σας καθαρίσει", "Να εισπνέετε θετικότητα, όχι έντομα " και σκηνικά που περιλαμβάνουν το κάτω μέρος μιας πισίνας, όπου ο ηθοποιός κρατά την ανάσα του στο διαλογισμό ενώ ο γιος του κλωτσάει χαρούμενα στην οθόνη. Οι "επιβεβαιώσεις" είναι εδώ για να προωθήσουν την εφαρμογή υγείας και φυσικής κατάστασης του Hemsworth, Centr, η οποία περιλαμβάνει πραγματικούς διαλογισμούς. Ακόμα κι αν γνωρίζετε ότι αυτοί οι mini διαλογισμοί αποτελούν μία παρωδία των κανονικών, το να κοιτάτε τον Chris Hemsworth και να ακούτε τη φωνή του για πέντε λεπτά θα σας φτιάξει σίγουρα τη διάθεση (και θα σας χαλαρώσει).