Celine Dion | Θα παίξει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο

Μετά από μια τεράστια καριέρα στο τραγούδι στη διάρκεια της οποίας πούλησε δεκάδες εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο, η Celine Dion αποφάσισε να ασχοληθεί για πρώτη φορά με τον κινηματογράφο. Όχι όμως με την ιδιότητα της τραγουδίστριας με την οποία έχει έτσι κι αλλιώς σφραγίσει πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες (βλ. το τραγούδι της My Heart Will Go On στoν Τιτανικό) αλλά ως ηθοποιός. Η Καναδή σούπερ σταρ θα εμφανιστεί μαζί με τους Sam Heughan (Outlander) και Priyanka Chopra Jonas (Quantico) σε μια ρομαντική ταινία με τίτλο Text for You.

Την είδηση μάθαμε μέσα από τον λογαριασμό στο Twitter της Chopra όπου ανακοίνωσε τη συνεργασία της λέγοντας:. "Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτήν την υπέροχη ταινία με τόσο καταπληκτικούς ανθρώπους. Jim Strouse, Sam Heughan, Celine Dion. Είναι τιμή! Πάμε !".

Ο πρωταγωνιστής Sam Heughan από την πλευρά του, δήλωσε "τεράστιος θαυμαστής της Celine Dion". Η ταινία, την οποία σκηνοθετεί ο Jim Strouse είναι ριμέικ ενός γερμανικού φιλμ του 2016 με τίτλο SMS Fur Dich. Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας (Priyanka Chopra Jonas) η οποία στέλνει SMS στον αρραβωνιαστικό της o οποίος έχει πεθάνει. Τα μηνύματα λαμβάνει ένας άντρας (Sam Heughan) ο οποίος έχει πλέον τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου και ζει στην ίδια πόλη. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν εκτός από το ρόλο που θα υποδυθεί, η Celine Dion θα ερμηνεύσει και τραγούδια για το soundtrack της ταινίας.

Πηγή: madamefigaro.gr