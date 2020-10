David Bowie | Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του Stardust

Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Όχι, δεν είναι απλά ένας ψυχεδελικός τίτλος για μία space rock μπάντα με πρωταγωνιστή το alter ego του David Bowie. Ήταν μία στιγμή που ο κόσμος της pop/rock μουσικής άλλαξε μία για πάντα. Η ιδιοφυΐα του Βρετανού καλλιτέχνη βρισκόταν πάντα έτη φωτός μπροστά από οποιονδήποτε άλλο. Ο ίδιος δημιουργούσε ακροβατώντας συνεχώς ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, ανάμεσα στις καταχρήσεις που λάβαιναν χώρα στα καμαρίνια και τη σκηνή, ανάμεσα στο μεγαλείο και την τρέλα. Πώς όμως γεννήθηκε ο Ziggy Stardust;

Σε αυτήν την ερώτηση έρχεται να απαντήσει το Stardust, το νέο biopic για τη ζωή -ή μάλλον μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής- του David Bowie. Αν κρίνουμε από το πρώτο trailer, ο Gabriel Range φαίνεται να έχει βουτήξει βαθιά στα 70s ενώ ο πρωταγωνιστής του Johnny Flynn έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να ερμηνεύσει τον David Jones που έγινε David Bowie με όχι τρομερή επιτυχία αρχικά, για να μεταμορφωθεί στη συνέχεια σε Ziggy Stardust και να κατακτήσει όλη την υφήλιο με τα διαστημικά του οράματα.

Το trailer

