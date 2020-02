Η απάντηση της Natalie Portman στην κριτική της Rose McGowan

Η εμφάνιση της Natalie Portman στα φετινά Oscar, προκάλεσε την αντίδραση της Rose McGowan, η οποία την κατηγόρησε ότι δεν έχει συνεργαστεί με γυναίκες σκηνοθέτες. Η Portman θέλησε να τιμήσει με την επιλογή του ρούχου της όλες τις σκηνοθέτιδες που εργάστηκαν σκληρά μέσα στη χρονιά, αλλά δεν είδαν το όνομά τους στην κατηγορία Best Director, μια κίνηση που θεωρήθηκε "υποκριτική και καθόλου γενναία".

"Κάποιες σκέψεις σχετικά με τη Natalie Portman και τη 'διαμαρτυρία' της στα Oscar. Αυτή τη διαμαρτυρία που επιβραβεύευαι από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης για την ανδρεία της. Γενναία; Σίγορα όχι. Περισσότερο ως μια ηθοποιό που προσποιείται ότι την ενδιαφέρει. Όπως κάνουν οι περισσότερες... Natalie, στη μακρά σταδιοδρομία σου έχεις συνεργαστεί με δύο γυναίκες σκηνοθέτες και η μία εξ αυτών ήσουν εσύ. Έχεις μία εταιρεία παραγωγής που έχει προσλάβει μόνο μία σκηνοθέτιδα, εσένα. Τι συμβαίνει με τους ηθοποιούς σαν κι εσένα; Εσείς, οι A-listers, θα μπορούσατε να αλλάξετε τον κόσμο αν παίρνατε θέση, αντί να είστε το πρόβλημα. Ναι, εσύ Natalie. Είσαι το πρόβλημα. Το γεγονός ότι δεν κάνετε τίποτα είναι το πρόβλημα, απλώς λέτε ότι το κατανοείτε. Η ψεύτικη υποστήριξη προς τις άλλες γυναίκες είναι το πρόβλημα" έγραψε η McGowan στο Facebook.

Η Portman έχει συνεργαστεί με τρεις γυναίκες σκηνοθέτες σε μεγάλες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, σύμφωνα με το USA Today. Με τη Mira Nair στην ανθολογία New York, I Love You το 2008, τη Rebecca Zlotowski για το Planetarium και τη Vanita Shastry για το The Heyday of the Insensitive Bastards το 2015.

Η Portman απάντησε στην κριτική που δέχτηκε από τη McGowan μέσω δήλωσης που δημοσιεύθηκε στο BBC.

"Είναι αλήθεια, έχω κάνει ελάχιστες ταινίες με γυναίκες. Στη μακροχρόνια καριέρα μου, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ λίγες φορές με γυναίκες σκηνοθέτες - έχω κάνει διαφημιστικά, μουσικά βίντεο και αφιερώματα με τις Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola, Shirin Neshat και με εμένα" σχολίασε, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στις προσπάθειες που δεν απέδωσαν.

"Δυστυχώς, όλες οι ταινίες που προσπάθησα να κάνω και απέτυχαν είναι ιστορίες για φαντάσματα" είπε. "Οι ταινίες των γυναικών είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν σε στούντιο ή να χρηματοδοτηθούν ανεξάρτητα. Αν γίνουν αυτές οι ταινίες, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους. Έτσι θέλω να πω, πώς προσπάθησα και θα συνεχίσω να προσπαθώ. Ενώ δεν τα έχω καταφέρει ακόμα, είμαι αισιόδοξη ότι μπαίνουμε σε μια νέα μέρα".