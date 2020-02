Αποκαλύφθηκαν οι ερωτικές επιστολές της Grace Kelly στον πρώην σύντροφό της Oleg Cassini

Θα αντιστεκόσασταν στον πειρασμό να διαβάσετε τις ερωτικές επιστολές ενός θρυλικού αστέρα του κινηματογράφου; Το φημισμένο Hotel Bel-Air στο Λος Άντζελες απέκτησε πρόσβαση στην αλληλογραφία της Grace Kelly και του τότε συντρόφου της και σχεδιαστή Oleg Cassini, που γράφτηκε το 1954, ενώ η star διέμενε στο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της προώθησης του The Country Girl - μια ταινία για την οποία θα κέρδιζε αργότερα ένα Όσκαρ. Η ηθοποιός κοιμήθηκε στο ίδιο ξενοδοχείο μετά την τελετή απονομής, σε μια σουίτα που έκτοτε πήρε το όνομά της.

Grace Kelly και Oleg Cassini το 1954

Απευθυνόμενη στις επιστολές του "αγαπημένου" της, γράφει: "Πόσο υπέροχο ήταν να γυρίσω σπίτι και να βρω τα λουλούδια σου. Παρακολουθούμε τον Charles Boyer στην τηλεόραση και όσο κι αν τον αγαπώ, δεν μπορώ παρά να σε σκεφτώ". Στη συνέχεια λέει στον φίλο της ότι τον σκέφτεται "συνεχώς". "Τα λίγα λεπτά που μιλάμε κάθε βράδυ είναι τόσο υπέροχα για μένα, αλλά λυπάμαι αν ακούγομαι σαν ανόητη ... Σ' αγαπώ".

Σε μια άλλη επιστολή, ο Cassini εκφράζει τη ζήλεια του για τη φιλία της Kelly με τον Bing Crosby. "Με αναστάτωσες τόσο που θα μπορούσα να πεθάνω. Απλά δεν καταλαβαίνω τη στάση σας". Συγκρίνει τη συμπεριφορά του με ένα "σχολικό αγόρι", δηλώνοντας ότι ένα δείπνο με φίλους δεν είναι κάτι για να ζηλέψει.

"Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για κανέναν εκτός από εσένα, αλλά δεν θα έπρεπε να δώσω εξηγήσεις", λέει προσθέτοντας ότι έχει λίγους φίλους στο Χόλιγουντ, οπότε δεν πρέπει να περιμένει να τερματίσει τη φιλία της με την Crosby. Η Kelly παραδέχεται επίσης ότι ο Bing την ερωτεύτηκε, "αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται έτσι".

Grace Kelly και Oleg Cassini στη Νέα Υόρκη το 1955.

Ο Cassini, ο οποίος έντυνε την Jackie Kennedy, ήταν υπεύθυνος και για τα κομψά looks της Grace Kelly. Δεν μπόρεσε όμως ποτέ να κερδίσει την εύνοια των γονιών της, αναγκάζοντας έτσι την Kelly να διαλύσει τον αρραβώνα και να παντρευτεί στη συνέχεια τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό, ακολουθώντας τη θέληση της οικογένειάς της.

Η Kelly μετάνιωσε αργότερα για την απόφασή της. "Συνειδητοποιείς ότι αν η μητέρα μου δεν είχε φέρει τόση μεγάλη αντίσταση για τον Oleg Cassini, ότι πιθανότατα να τον είχα παντρευτεί" φέρεται να λέει στο βιβλίο Once Upon a Time: Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier. "Πόσους υπέροχους ρόλους θα είχε υποδηθεί τώρα; Πώς θα είχε εξελιχθεί η ζωή μου; Αυτή μου η απόφαση, {να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό το 1965} άλλαξε όλο μου το μέλλον.

Για τον Cassini ήταν απλό: "Αγαπιόμασταν. Είχαμε αρραβωνιαστεί για να παντρευτούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο".

