Η ζωή του Paul Newman μέσα από φωτογραφίες

Ο γόης με τα μπλε μάτια, ο Paul Newman, ήταν ένας από τους απόλυτους κινηματογραφικούς αστέρες του Hollywood από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και τα '80s. Μαζί με τους Montgomery Clift, James Dean και Marlon Brando βγήκε από το θρυλικό Actors Studio του Lee Strasberg και όπως οι άλλοι, έτσι και αυτός υποδύθηκε τις περισσότερες φορές αρρενωπούς και χαρισματικούς outsiders.

Paul Newman

"Για 50 χρόνια, μέσα κι έξω από την οθόνη, ο Newman ενσάρκωνε έναν συγκεκριμένο ανδρικό χαρακτήρα της Αμερικής: ενεργός και αδιάφορος, σοβαρός και πονηρός, αποφασισμένος και ευάλωτος, γενναίος και ταπεινός, αξιόπιστος, συμπονετικός και δίκαιος" γράφει ο Shawn Levy στη βιογραφία του Αμερικανού ηθοποιού, Paul Newman: A Life, που κυκλοφόρησε το 2009. Ο Newman τελειοποίησε αυτόν τον χαρακτήρα σε μία σειρά από δημοφιλείς ταινίες: The Hustler (1961), Hud (1963), Cool Hand Luke (1967), Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), και The Sting (1973), μεταξύ άλλων.

Ο "χρυσός" γάμος με τη Joanne Woodward

Ο Paul Newamn και η Joanne Woodward στα γυρίσματα της ταινίας The Long, Hot Summer

Η macho εικόνα του Newman στην οθόνη ενισχύθηκε από την προσωπική του ζωή, την οποία κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έδινε τροφή για σχόλια στους παπαράτσι ούτε ακολούθησε τη λαμπερή ζωή που έζησαν άλλα αστέρια του Χόλιγουντ. Ο ίδιος προτιμούσε να περνάει τον χρόνο του στη βίλα του στο Westport του Κονέκτικατ, με τη δεύτερη σύζυγό του, την ηθοποιό Joanne Woodward, και τα παιδιά τους. Ο γάμος του Paul Newman και της Joanne Woodward ήταν από τους πιο "ανθεκτικούς" του Χόλιγουντ. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 29 Ιανουαρίου 1958 στο Λας Βέγκας. Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ενώ εργάζονταν στη Νέα Υόρκη σε μια παραγωγή του Μπρόντγουεϊ, το ρομαντικό δράμα Picnic.

Ο Newman ήταν τότε παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, τη Jackie Witte, με την οποία είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Ο συγχρονισμός ήταν ένα ζήτημα και η Woodward δεν ήθελε να χωρίσει μια οικογένεια. Έτσι, έγιναν φίλοι και διατηρούσαν επαφή. Ωστόσο, το 1957, όταν επανασυνδέθηκαν στην ταινία The Long, Hot Summer, η χημεία ήταν αναμφισβήτητη, εντός και εκτός οθόνης.

Το ζευγάρι έμεινε παντρεμένο μέχρι τον θάνατο του ηθοποιού το 2008.

Ο Paul και η Joanne έμειναν παντρεμένοι μέχρι το θάνατο του ηθοποιού το 2008. "Ήταν μοντέρνα και ανεξάρτητη, ενώ ήμουν ντροπαλός και λίγο συντηρητικός. Μου πήρε πολύ χρόνο για να την πείσω ότι δεν ήμουν τόσο βαρετός όσο έδειχνα", αναφέρει ο Shawn Levy στη βιογραφία του Paul Newman.

Ο γάμος που έφτασε μέχρι τη "χρυσή επέτειο"

Ένας γάμος που έφτασε μέχρι τη "χρυσή επέτειο" δεν είναι μικρό επίτευγμα σε μια βιομηχανία γνωστή για τους γρήγορους χωρισμούς, όμως η Woodward και Newman είχαν άλλη άποψη. "Οι άνθρωποι μένουν παντρεμένοι επειδή το θέλουν, όχι επειδή οι πόρτες είναι κλειδωμένες", είπε κάποτε ο ηθοποιός. "Είναι πολύ όμορφος και πολύ σέξι, αλλά όλα αυτά φεύγουν και αυτό που μένει στο τέλος είναι αν μπορείς να κάνεις κάποιον να γελάει. Και σίγουρα με κάνει να γελάω" είχε πει η Woodward στο Today.

Η ζωή εκτός οθόνης

Οι αγώνες αυτοκινήτων ήταν το χόμπι του ηθοποιού. Κέρδισε τέσσερις εθνικούς ερασιτεχνικούς τίτλους, σημείωσε δύο νίκες σε επαγγελματικούς αγώνες, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις 24 ώρες του Le Mans και μια νίκη στη κατηγορία της ομάδας του στο Daytona.

Ο Newman ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με τις φιλανθρωπίες. Το Newman’s Own Foundation χορηγούνταν αποκλειστικά από τα κέρδη της αυτοκρατορίας που έστησε ο ηθοποιός γύρω από το φαγητό. Ο Paul Newman γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 26 Ιανουαρίου το 1925 κι έφυγε από τη ζωή στις 26 Σεπτεμβρίου το 2008. Υπήρξε αποδέκτης πολλών βραβείων, όπως ένα βραβείο από την Ακαδημία, ένα BAFTA, τρεις Χρυσές Σφαίρες, ένα βραβείο Guild Screen Actors, ένα βραβείο Primetime Emmy, το βραβείο Cecil B. DeMille και το βραβείο ανθρωπιστικής βοήθειας Jean Hersholt.

Αυτή είναι μία φωτογραφική αναδρομή στη ζωή του: