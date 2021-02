The Supremes | Η Mary Wilson έφυγε από τη ζωή στα 76 της χρόνια

Η Mary Wilson, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Supremes, πέθανε σε ηλικία 76 ετών. Ο Jay Schwartz, εκπρόσωπος της Wilson επί σειρά ετών, ανακοίνωσε ότι η καλλιτέχνης πέθανε ξαφνικά το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι της στο Λας Βέγκας.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου της ενώ η τελετή θα γίνει ιδιωτικά εξαιτίας του κορωνοϊού. "Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος στο άκουσμα του θανάτου ενός αγαπημένου μέλους της οικογένειας της Motown, της Mary Wilson", δήλωσε ο Berry Gordy. "Είναι γνωστό ότι οι Supremes ήταν πάντα 'οι αγαπημένοι της Motown'". Η Mary, μαζί με την Diana Ross και τη Florence Ballard, ήρθαν στη Motown στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Μετά από μια άνευ προηγουμένου σειρά από νούμερο ένα επιτυχίες σε τηλεόραση και night clubs, άνοιξαν οι πόρτες για τις ίδιες, τη Motown και πολλούς ακόμα".

Με επιτυχίες όπως "Stop in the Name of Love", "Back in My Arms Again", "Baby Love" και πολλά ακόμη, οι Supremes ήταν το παράδειγμα ότι όλα είναι δυνατά. Η Wilson παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι τη διάλυσή του το 1977, δουλεύοντας ουσιαστικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.