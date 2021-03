Barack Obama | Προτείνει μία playlist για το ντους

Ο Barack Obama μοιράστηκε μερικές από τις μουσικές του επιλογές και αυτή τη φορά στόχος του είναι να τραγουδήσουν όλοι στο ντους. Στην πιο πρόσφατη έκδοση του podcast του "Renegades: Born in the USA", ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον συμπαρουσιαστή του, Bruce Springsteen ότι έχει την τάση να τραγουδά, ενώ κάνει ντους.

"Τραγουδάω στο ντους, τραγουδάω έξω από το ντους. Δεν ντρέπομαι να τραγουδάω" είπε ο Obama. "Οι κόρες μου και η σύζυγός μου μερικές φορές με κοιτούν με αποδοκιμασία" πρόσθεσε. Για να υποστηρίξει τη συνήθεια του να τραγουδάει στο ντους, κοινοποίησε τη λίστα με 44 τραγούδια για το ντους στο Spotify.

Ανάμεσα στις επιλογές του βρίσκονται και εννέα τραγούδια του Springsteen, συμπεριλαμβανομένων τόσο της έκδοσης στούντιο όσο και μιας ζωντανής ηχογράφησης του "Born in the USA".

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης επιτυχίες των Marvin Gaye, Bob Dylan, Patti Smith, Kendrick Lamar, Elvis Presley, Rey Charkes, Donna Summer, Fleetwood Mac, The Beatles, Bats for Lashes, Public Enemy, The Pointer Sisters, The Roots, Aretha Franklin κ.ά.

