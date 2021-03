Hailey Baldwin | Λάνσαρε το δικό της beauty κανάλι στο YouTube

Λίγο μετά την είδηση ότι η Hailey Bieber ετοιμάζει τη δική της σειρά καλλυντικών, το 24χρόνο μοντέλο εγκαινίασε τη λειτουργία του καναλιού της στο YouTube. "Θα περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικά πράγματα, από βίντεο φροντίδας της επιδερμίδας, μέχρι travel blogs, μέχρι βίντεο για μαλλιά και μακιγιάζ", λέει η ίδια καλωσορίζοντας το κοινό στο εισαγωγικό βίντεο του καναλιού της.

Το επίσημο δελτίο Τύπου προσθέτει ότι η Bieber θα ανεβάζει νέα βίντεο -που θα περιλαμβάνουν επίσης beauty tutorials και lifestyle tips- στο κανάλι κάθε δεκαπέντε μέρες, μέχρι το τέλος του 2021.

Θα υπάρχει επίσης ένα talk show με τίτλο "Who ‘s in my bathroom" όπου η Hailey θα παίρνει συνεντεύξεις από καλεσμένους μέσα στο μπάνιο της. Η πρώτη τέτοια συνέντευξη είναι ήδη στον αέρα στο κανάλι και φιλοξενεί την κολλητή φίλη της Bieber, Kendall Jenner.

Το κανάλι θα είναι επιπλέον ένα βήμα από όπου το μοντέλο θα μπορεί να μοιράζεται τις απόψεις της για θέματα που την ενδιαφέρουν, όπως η πολιτική, η πίστη και η ψυχική υγεία. Όπως είπε η ίδια, ο λόγος για τον οποίο το δημιούργησε ήταν για να δώσει την ευκαιρία στους θαυμαστές της να τη γνωρίσουν καλύτερα αλλά και να μπορεί να ελέγχει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για εκείνη.

"Με το YouTube μπορώ να ελέγχω τι βγαίνει προς τα έξω" είπε μιλώντας στο Variety. "Νιώθω άνετα με κάθε κομμάτι του περιεχομένου που δημοσιοποιείται από εκεί κι αυτό είναι απελευθερωτικό επειδή δεν μπορώ να ελέγξω το 90% όσων λέγονται για μένα στα άρθρα που αναφέρονται στο άτομό μου. Δεν το ελέγχω, δεν μπορώ να το κάνω και πλέον δεν με αφορά".