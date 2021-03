Sharon Stone | H σεξουαλική κακοποίηση από τον παππού της όταν ήταν παιδί

Μερικές πραγματικά σοκαριστικές αποκαλύψεις κάνει στο νέο της βιβλίο για τη ζωή της η Sharon Stone. Σύμφωνα με τη Daily Mail, στη βιογραφία της με τίτλο "The Beauty of Living Twice" ή αλλιώς "Η ομορφιά τού να ζεις δυο φορές", η star του Hollywood μιλά και για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί από τον παππού της, τόσο η ίδια όσο και η αδερφή της, Kelly.

Η 63χρονη βραβευμένη ηθοποιός που είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο "Βασικό Ένστικτο" αναφέρει μάλιστα ότι ο παππούς της, Clarence Lawson, είχε τη βοήθεια της γιαγιάς της, καθώς εκείνη κλείδωσε τα δύο κορίτσια μαζί του στο δωμάτιο.

Μάλιστα, όπως εν συνεχεία εξομολογείται η Sharon Stone, όταν ο παππούς της "έφυγε" από τη ζωή από καρδιακή προσβολή και εκείνη ήταν 14 ετών, έσπρωξε το φέρετρο για να βεβαιωθεί ότι ήταν όντως νεκρός. "Τον έσπρωξα και η περίεργη ικανοποίηση πως επιτέλους είχε πεθάνει, με σόκαρε. Κοίταξα την Kelly και κατάλαβε: Ήταν 11 χρόνων και όλο αυτό είχε τελειώσει".

Σε άλλο σημείο, η 63χρονη αναφέρει πως όταν ήταν 43, το 2001, υπέστη εγκεφαλικό που παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή. Όπως εξομολογείται, τότε ήταν που είδε ένα όραμα με τρεις φίλους της οι οποίοι είχαν πεθάνει, που της είπαν να μην φοβάται. "Το φως ήταν τόσο έντονο και… μυστηριώδες. Ήθελα να μάθω τι είναι, να βυθιστώ μέσα του". H χειρουργική επέμβαση διήρκησε τελικά επτά ώρες με την ηθοποιό να παραδέχεται πως μετά από αυτή την εμπειρία, άλλαξε η στάση της απέναντι στη ζωή: "Έμαθα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Το έμαθα αυτό από τον θάνατο, τη ζωή και από το να είμαι αυτό που συχνά λέω: Η τελευταία ζωντανή σταρ".

