To Netflix ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τη Martha Stewart

To Netflix πριν μια εβδομάδα έκλεισε συμφωνία για να γυρίσει ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη Martha Stewart. Σύμφωνα με το Variety, το ντοκιμαντέρ που ακόμα δεν έχει τίτλο, θα εστιάσει στην ιστορία της διάσημης αμερικανίδας lifestyle guru.

Ο R.J. Cutler που έχει λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ και είχε επιμεληθεί και το Billie Eilish: The World's a Little Blurry θα σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ντοκιμαντέρ, όπως το ποιες στιγμές της ζωής και της καριέρας της Stewart θα παρουσιαστούν.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει την ανάπτυξη της εταιρείας Living Omnimedia αλλά και την 5μηνη φυλάκιση της για ψευδορκία.

Το 2003 είχε κυκλοφορήσει και το "Martha, Inc.: The Story of Martha Stewart” που εξέταζε τα επαγγελματικά βήματα της Stewart αλλά η ταινία είχε γυριστεί πριν μπει στη φυλακή.

Ο Cutler εκτός από την σκηνοθεσία θα αναλάβει και την παραγωγή του ντοκιμαντέρ μαζί με τους Trevor Smith, Jane Cha Cutler και Alina Cho.