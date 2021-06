Will Smith | Έγραψε το πρώτο του βιβλίο για τη ζωή του

Ο Will Smith ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει το πρώτο του βιβλίο για τη ζωή του. Ο διάσημος ηθοποιός έγραψε στο Instagram του ότι στις 9 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει από την Penguin Press η βιογραφία του με τίτλο ‘Will’.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε στα social media και το εξώφυλλο του βιβλίου ενώ σε ένα βίντεο που ανέβασε είπε πως ‘ήταν μια δουλειά αγάπης. Δουλεύω για αυτό τα τελευταία δύο χρόνια και είναι επιτέλους έτοιμο".

Στο βιβλίο, ο Smith θα μοιραστεί την προσωπική του ιστορία με τον δικό του τρόπο, από την παιδική του ιστορία μέχρι την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε επαγγελματικά αλλά και "την αυτογνωσία που τον βοήθησε στην επιτυχία αλλά και στην προσωπική του εξέλιξη που του επέτρεψε να βρει εσωτερική ειρήνη με τον αυτό του, τους αγαπημένους του και τον κόσμο", όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για το βιβλίο.

Το εξώφυλλο του βιβλίου έγινε από τον καλλιτέχνη Brandan BMike Odums και είναι ένα πορτρέτο του ηθοποιού. "Η ιδέα ήταν να επικοινωνήσουμε οπτικά την εξέλιξη ενός ατόμου από την παιδική ηλικία και στην ενήλικη ζωή στις σημαντικές φάσεις της ζωής του’, ανέφερε το δελτίο τύπου της βιογραφίας.

Ο star έγραψε το βιβλίο μαζί με τον Mark Manson, συγγραφέα του bestseller "The Subtle Art Of Not Giving A F-K”. O ηθοποιός είχε ανακοινώσει ότι ετοιμάζει το βιβλίο του, τον Ιούλιο του 2018 λέγοντας σε ένα βίντεο που είχε ανεβάσει στο Instagram ότι "έχω μαζέψει πράγματα εδώ και χρόνια που θέλω να πω και επιτέλους θα γράψω βιβλίο. Τo γράφω για όλους εσάς".

