Amanda Gorman | Ένας άγγελος επί γης - Θα απονείμει το βραβείο των 10.000 δολαρίων σε μαθητή λυκείου

Με τη συγκινητική της εμφάνιση στην ορκωμοσία του νέου προέδρου της Αμερικής, ως η νεότερη ποιήτρια που έχει συμμετάσχει ποτέ στην τελετή και με την επικείμενη παρουσία της στο Met Gala τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στον ρόλο της οικοδέσποινας, η Amanda Gorman φαίνεται να έχει κατακτήσει τις καρδιές των Αμερικανών, με το 2021 να είναι αναμφίβολα η χρονιά της.

Θέλοντας λοιπόν να επιστρέψει στο σύμπαν το καλό που της έχει δοθεί, αποφάσισε να βραβεύσει έναν τυχερό νεαρό ποιητή που βρίσκεται ακόμα στο σχολείο με το ποσό των 10.000 δολαρίων σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House. Η 23χρονη ποιήτρια θα επιλέξει τον νικητή, ο οποίος θα αξίζει το έπαθλο χάρη στη δημιουργικότητά του, με την προϋπόθεση πως θα βρίσκεται στην τελευταία τάξη του λυκείου σε δημόσια εκπαιδευτική μονάδα και σκοπεύει να συνεχίσει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο μετά την αποφοίτηση από το σχολείο. Οι αιτήσεις των ποιημάτων θα μπορούν να γίνουν δεκτές από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2022, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να διεξαχθεί σωστή αξιολόγηση.

"Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House για το βραβείο ποίησης σε παιδιά λυκείου. Ως κάποια που βρήκε την αγάπη στη συγγραφή από μικρή ηλικία, θέλω να καλλιεργήσω την ίδια αγάπη στην επόμενη γενιά σπουδαίων ποιητών" δήλωσε η Gorman.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η νεαρή ποίητρια έγινε το πρώτο άτομο που απήγγειλε ποτέ ποίημα στο Super Bowl, ενώ νωρίτερα είχε ανακοινώσει το συγγραφικό της ντεμπούτο στο παιδικό βιβλίο, με το νέο της εγχείρημα να κυκλοφορεί στις 21 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, στις 7 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει η ποιητική της συλλογή "Call Us What We Carry".