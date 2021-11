Το Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι | Τα σεξιστικά σχόλια, το bullying και ο αλκοολισμός στα παρασκήνια της πιο αθώας σειράς των 70s

Η ηθοποιός Karen Grassle έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην New York Post για τα χρόνια που πρωταγωνιστούσε στη δημοφιλή σειρά 'Το Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι”, όταν η ίδια είχε χάσει τον έλεγχο από το αλκοόλ και ο συμπρωταγωνιστής της, Michael Landon, της έκανε bullying στα παρασκήνια.

Η Grassle αποκάλυψε ότι "ήμουν χάλια. Η ζωή μου είχε ξεφύγει από το έλεγχο” περιγράφοντας ότι έπινε αλκοόλ και φλέρταρε με άντρες που δεν γνώριζε. Ο χαρακτήρας που υποδυόταν στη σειρά, η ήρεμη και πάντα υπομονετική μητέρα, δεν άφηνε το κοινό να υποψιαστεί ποτέ την άγρια αλλά και συναισθηματικά καταστροφική καθημερινότητα που βίωνε στα τέλη του '60 και τη δεκαετία του '70.

Στη νέα της βιογραφία με τίτλο "Bright Lights, Prairie Dust: Reflections on Life, Loss, and Love from Little House’s Ma”, η ηθοποιός εξηγεί πως ήταν ένας εθισμένος άνθρωπος που μισούσε τον εαυτό της ενώ μιλάει και για τις τεταμένες σχέσεις που είχε με τον συμπρωταγωνιστή της, τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Michael Landon.

Getty Images H Karen Grassle σήμερα

"Μου πήρε πολύ καιρό να εμβαθύνω και να αποκαλύψω τα επίπεδα της ιστορίας μου” λέει η ηθοποιός που έχει ένα παιδί, εξηγώντας πως -όπως ο πατέρας της- έτσι και η ίδια έμαθε να λύνει τα προβλήματά της και να αντιμετωπίζει το άγχος της πίνοντας.

Όταν πήρε τον ρόλο της μαμάς Ingalls στο 'Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι', η Grassle πήρε αμέσως την έγκριση του Michael Landon που -εκτός από πρωταγωνιστής- ήταν και ο άνθρωπος που έκανε την τηλεοπτική μεταφορά για τα Paramount Studios. Την πρώτη σεζόν, η ηθοποιός δημιούργησε ένα δυνατό δεσμό με την Melissa Gilbert που στη σειρά υποδυόταν την κόρη της, Laura, ενώ αποκαλύπτει ότι ο Landon ήταν εκπληκτικός στη δουλειά του αλλά πολύ απαιτητικό αφεντικό: "Ήταν υπερβολικά οξύθυμος αλλά κρατούσε το βάρος όλης της σειράς στους ώμους του” λέει η 79χρονη σήμερα ηθοποιός. Όταν ξέσπασε μια διαφωνία μεταξύ τους για τον μισθό της, κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν, τα πράγματα άλλαξαν και στα παρασκήνια. Ο Landon θεωρούσε ότι πρέπει να αμείβεται τα ίδια χρήματα με τα παιδιά-ηθοποιούς ενώ όπως λέει η ίδια "ένιωθα προσβεβλημένη ως συμπρωταγωνίστριά του σε μια πετυχημένη σειρά. Ήθελα ένα δίκαιο μισθό”.

Ο Landon ξεκίνησε να έχει μια εριστική συμπεριφορά απέναντί της και κάποια στιγμή της είπε ότι δεν είναι τόσο δημοφιλής στο κοινό. Ξαφνικά της έδινε όλο και λιγότερες σκηνές ενώ κάποιες σκηνές της κόβονταν στο μοντάζ.

Αυτό όμως που την σόκαρε περισσότερο ήταν τα σεξιστικά αστεία που έκανε με τους άντρες του συνεργείου, τα κοροϊδευτικά σχόλια για το σώμα της αλλά και οι γκριμάτσες που έκαναν όταν έβλεπαν τις σκηνές που είχε γυρίσει. Όπως αποκαλύπτει, ο Landon χρησιμοποιούσε χυδαίες λέξεις και ήταν αγενής, ειδικά όταν γύριζαν σκηνές στο κρεβάτι. "Έκανε αηδιαστικά αστεία για το πως μυρίζουν οι γυναίκες μετά το σεξ” αποκάλυψε η ηθοποιός εξηγώντας ότι ένιωθε ότι ήθελε να εξαφανιστεί: "Ένιωθα σαν να είχα παγώσει. Αλλά μια γυναίκα στη βιομηχανία του θεάματος το '70 ήταν συνηθισμένη σε αυτούς τους εξευτελισμούς. Ποτέ δεν σκέφτηκα να τον επιπλήξω”.

Πηγή: MadameFigaro.gr