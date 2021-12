Joan Didion | Η εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέας που αποτύπωσε με τις πιο όμορφες λέξεις τη δεκαετία του '60

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος Joan Didion που για καιρό έδινε μάχη με τη νόσο Πάρκινσον.

Ο θάνατος της συγγραφέως επιβεβαιώθηκε από τον εκδότη της, Paul Bogaards, στους New York Times αλλά και τον καλό της φίλο και συγγραφέα Hilton Ads που μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση στο Instagram. Ο Didion πέθανε 18 χρόνια μετά τον σύζυγό της, John Gregory Dune, το 2003 αλλά και τον θάνατο της κόρης της, Quintana, το 2005.

Η φωνή της Didion αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο και τις πιο όμορφες λέξεις την Αμερική της δεκαετίας του ’60. Μέσα από ένα αξιόλογο συγγραφικό έργο που περιλάμβανε μυθιστορήματα, δοκίμια και σενάρια κατάφερε να διακριθεί και να αγαπηθεί παγκοσμίως. Το βιβλίο που έγραψε το 2005 για τον θάνατο του συζύγου της ‘The Year of Magical Thinking’ κέρδισε το βραβείο ‘National Book’, ενώ ακολούθησε ένα ακόμα βιβλίο για τον θάνατο της κόρης της, με τίτλο ‘Blue Nights’.

H Didion ξεκίνησε την καριέρα της σε ένα διαγωνισμό για μικρές ιστορίες του περιοδικού Mademoiselle όπου κέρδισε και ξεκίνησε να γράφει μια στήλη. Ένα χρόνο μετά κέρδισε ένα ακόμα διαγωνισμό που της έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει να εργάζεται στη Vogue. Η καριέρα της άνθισε στο περιοδικό Life αλλά και στην The Saturday Evening Post, όπου έγινε κορυφαία μορφή του κινήματος New Journalism μαζί με τους συγγραφείς Norman Mailer και Hunter S. Thompson, γράφοντας στη συνέχεια τα πιο γνωστά ‘Slouching Towards Bethlehem’ και’ The White Album’.

Όπως είχε πει "το μόνο μου πλεονέκτημα σαν δημοσιογράφος είναι ότι είμαι σωματικά μικρή, τόσο ταπεινή και νευρωτικά άναρθρη που ο κόσμος έχει την τάση να ξεχνά ότι η παρουσία μου δεν τους συμφέρει. Και πάντα έτσι είναι. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται κανείς. Οι συγγραφείς πάντα πουλάνε κάποιον".

Πηγή: MadameFigaro.gr