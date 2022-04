H Victoria's Secret αποκτά τον πρώτο άνδρα ambassador της

Ο πρωταγωνιστής της νεανικής σειράς "Never Have I Ever" του Netflix, Darren Barnet, γίνεται ο πρώτος άνδρας ambassador της Victoria's Secret, και συγκεκριμένα της σειράς "Pink" που απευθύνεται κυρίως σε εφήβους και φιλοξενεί συλλογές που εστιάζουν στο "gender fluidity" και στα unisex κομμάτια.

Στην ανακοίνωσή της η Victoria's Secret αναφέρει ότι ο Barnet θα αναλάβει την προώθηση της Pink "Gender Free" συλλογή και θα στηρίζει τις πρωτοβουλίες του brand για θέματα ψυχικής υγείας στα πλαίσια της "διαρκούς προσπάθειας της εταιρείας να εστιάσει στην συμπερίληψη". Συγκεκριμένα, η CEO της Pink, Amy Hauk, δήλωσε: "Με ενθουσιασμό και χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τον Darren που θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό πρότυπο για τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες. Καθώς εστιάζουμε στο να επεκτείνουμε τα gender-free προϊόντα μας και να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν brand, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι συνεργάτες μας όχι μόνο εκπροσωπούν το diversity των πελατών μας, αλλά επίσης τη μοναδικότητα και την αυτοπεποίθηση".

