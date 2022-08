Monica Lewinsky | Γιατί ζήτησε από την Beyoncé να αλλάξει τους στίχους σε ένα παλιό τραγούδι της;

Η Monica Lewinsky ζήτησε με μια ανάρτησή της στο Twitter να αλλάξει ένας στίχος από το τραγούδι 'Partition' της Beyonce που είχε κυκλοφορήσει το 2013.

Πρόσφατα, η Beyonce κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ 'Renaissance' το οποίο συζητήθηκε αρκετά όταν ακτιβιστές που στηρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία της ζήτησαν να αλλάξει τους στίχους από το τραγούδι της 'Heated'. H Beyonce απάντησε μέσω εκπροσώπων της ότι θα αφαιρέσει από το τραγούδι τη λέξη 'Spaz' που σημαίνει 'χάνω τον έλεγχο' αλλά είναι και ένας ασεβής χαρακτηρισμός των ΑΜΕΑ.

Με αφορμή το περιστατικό, η 49χρονη Lewinsky που τη δεκαετία του '90 είχε γίνει γνωστή όταν μαθεύτηκε η σχέση που είχε με τον τότε πρόεδρο της Αμερικής, Bill Clinton, έγραψε στο Twitter: "Μμμ κι αφού ασχολούμαστε με αυτό... Partition”.

Ο στίχος στον οποίο αναφέρεται, λέει "Monica Lewinsky'd all on my gown” και χρησιμοποιεί το όνομά της για να αναφερθεί σε σεξουαλική πράξη. Εντούτοις, πολλοί χρήστες των social media αντέδρασαν αρνητικά στην Lewinsky με κάποιους να λένε ότι "έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία, ξέχασέ το” και άλλους να λένε ότι προσπαθεί "να βγάλει ό,τι μπορεί από μια κατάσταση”.