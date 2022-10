Judi Dench | Οι συζητήσεις της για να συμμετάσχει στο The Crown πριν τη σκληρή κριτική

Ο πέμπτος κύκλος της σειράς The Crown του Netflix έχει δεχτεί σκληρή κριτική πριν ακόμα κάνει πρεμιέρα, με πιο χαρακτηριστική αυτή που άσκησε η Dame Judi Dench. Η βετεράνος βρετανίδα ηθοποιός με ανοιχτή επιστολή της που δημοσίευσαν οι βρετανικοί The Times, είχε κατηγορήσει τη σειρά για "άξεστο εντυπωσιασμό" και ως "άδικη" για τη βασιλική οικογένεια, εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, την ανησυχία της ότι η νέα σεζόν του The Crown "θα παρουσιάσει μια ανακριβή και επιβλαβή εκδοχή της ιστορίας".

Η σκληρή κριτική της Dench, ωστόσο, προκάλεσε έκπληξη στους παραγωγούς της σειράς, καθώς είχαν προηγηθεί συζητήσεις για να συμμετάσχει η Dench σ' αυτή. Την αποκάλυψη κάνουν οι The Times σε ρεπορτάζ τους, στο οποίο πηγές αναφέρουν ότι η ηθοποιός συζητούσε με τους παραγωγούς για αρκετό καιρό το ενδεχόμενο να πάρει μέρος στην πέμπτη σεζόν και "οι συζητήσεις ήταν σοβαρές".

Στην ηθοποιό είχε προταθεί ο ρόλος της Queen Mother και της είχε σταλεί το σενάριο, το οποίο, αναφέρουν οι πηγές, της άρεσε. Ωστόσο, οι δυο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία, και η Marcia Warren πήρε τον ρόλο.

Ένας από τους λόγους που φημολογείται ότι η Dench δεν δέχτηκε τον ρόλο είναι ότι δεν είχε μεγάλο τηλεοπτικό χρόνο, αλλά και ότι δεν υπήρξε συμφωνία στην αμοιβή. Η παραγωγή, εξάλλου, έχει έναν κανόνα: να μην αμείβεται κανένας από το υπόλοιπο καστ περισσότερο από την ηθοποιό που ερμηνεύει κάθε φορά τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Ο ρόλος στην 5η σεζόν ανήκει στην Imelda Staunton, που τον παρέλαβε από την Olivia Coleman. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η φιλική σχέση της με τη Βασίλισσα Καμίλα ήταν αυτή που έκανε τη Judi Dench να υποχωρήσει για να μη διαταράξει τη σχέση τους.