Η Paulina Porizkova αποκάλυψε πως έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στα 15 της

Κάνοντας αρκετές αποκαλύψεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω των αναρτήσεών της, όπου διηγήθηκε προσωπικά κομμάτια της, η Paulina Porizkova αποφάσισε να συγκεντρώσει όλα τα διδάγματα ζωής που έχει μάθει, βάζοντάς τα σε ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό.

Μέσω του "No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful", η 57χρονη καλλονή δεσμεύτεται να παρουσιαστεί χωρίς φίλτρο, μοιράζοντας εμπειρίες της από τον σκληρό κόσμο του μόντελινγκ. Η ίδια μεγαλώνοντας στην Τσεχοσλοβακία και τη Σουηδία, στα 15 της αποφάσισε να μετακομίσει στο Παρίσι για να κυνηγήσει την καριέρα του μοντέλου. Όπως εξήγησε, η σεξουαλική παρενόχληση ήταν "μέρος της δουλειάς", με το πρώτο περιστατικό να συμβαίνει όταν ήταν ακόμη έφηβη σε μία φωτογράφιση.

"Κοίταζα στον καθρέφτη τη στιγμή που ο φωτογράφος περπάτησε από πίσω μου, τοποθετώντας κάτι ζεστό και ελαστικό στον ώμο μου. Εξακολουθούσα να χαμογελάω. Το αντικείμενο στον ώμο μου έμοιαζε με ένα μεγάλο καφέ λουλούδι στην αντανάκλασή του. Είχε οσμή φαγητού, σαν σούπα. Ένα μαλακό, βαρύ μπρέτσελ; Η μακιγιέζ έκανε στο πλάι για λίγο και γέλασε. Το γέλιο της με διαβεβαίωσε πως ήταν αστείο. Επιτέλους, γύρισα το κεφάλι μου να κοιτάξω απευθείας αυτό και συνειδητοποίησα πως ήταν μέρος του σώματός του. Συνδεδεμένο στο σημείο του σώματός του όπου το πέος θα ήταν. Έμενε εκεί χαλαρά ανάμεσα στα κόκαλα της κλείδας μου και το πλαϊνό μέρος του λαιμού μου. Γέλασε πονηρά λες και ήταν ένα μικρό αστείο. Η μακιγιέζ κούνησε το κεφάλι της ελαφρά και σήκωσε τα φρύδια της, σαν να έλεγε: Πάλι τα ίδια. Ήθελα να πηδήξω και να φύγω από εκεί. Όμως, με μία ακόμη γυναίκα να γελάει, σκέφτηκα πως η παρόρμησή μου θα πρέπει να είναι λάθος. Το γέλιο της έκανε την όλη κατάσταση να μοιάζει με ελαφριά. Ασήμαντη. Σαν να χαλούσα τη διασκέδαση αν δεν γελούσα μαζί. Συνέχιζα να γελάω. Έπρεπε να τους αρέσω" , εξήγησε η Porizkova.

Από την άλλη, ύστερα από την πρώτη της δυσάρεστη εμπειρία, ελάχιστες φορές δεν συνέβαινε το ίδιο. "Έχασα το μέτρημα πόσες φορές με χαιρέτησε ένας φωτογράφος με ορθάνοιχτο μπουρνούζι. Αν δεν ήταν ο φωτογράφος, ήταν ο πελάτης ή ο ανιψιός του πελάτη ή ένας φίλος του πελάτη", αποκάλυψε. Η ίδια αναφέρει πως έτσι κατάλαβε πως η "δουλειά" της ήταν να είναι θελκτική για τον φωτογράφο, σε σημείο που αν κάποιος που είχε την ανάλογη φήμη, δεν δοκίμαζε κάτι ανάρμοστο να κάνει, ένιωθε ανασφάλεια. "Σήμαινε πως δεν ήμουν τόσο ωραία όσο τα άλλα κορίτσια που θα είχαν λάβει παρενόχληση", υποστήριξε.

Σήμερα, φυσικά η οπτική της έχει αλλάξει ολοσχερώς, καταλαβαίνοντας πως ίσως γι' αυτό στον κόσμο του μόντελινγκ επιλέγουν κορίτσια που δεν έχουν κλείσει τα 18. "Υποπτεύομαι πως υπάρχει ένας άλλος σκοτεινός λόγος για να επιλέγεις 17χρονα να διαφημίζουν μία αντιρυτιδική κρέμα. Γιατί ένα κορίτσι δεν ξέρει να πει όχι. Ένα κορίτσι δεν γνωρίζει τη δική του δύναμη. Ένα κορίτσι δεν ξέρει την αξία του. Επειδή θέλει να αρέσει στον κόσμο, ανέχεται πράγματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να ανέχεται", πρόσθεσε.