Η Jenna Bush αποκάλυψε πως η γιαγιά της, Barbara Bush, της έκανε body shaming

Η Jenna Bush Hager πλέον δεν χρειάζεται την επιβεβαίωση κανενός, αφού στα 41 της δεν έχει πρόβλημα με την εικόνα της, ούτε έχει κόμπλεξ να παραδεχθεί on camera πως συνηθίζει να μη φοράει εσώρουχα. Πρόσφατα, η πρώην Πρώτη Κόρη (κόρη του Προέδρου George Bush) διηγήθηκε στην εκπομπή της "Today with Hoda and Jenna" πως η γιαγιά της και πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Barbara Bush, της έκανε body shaming όταν έφηβη.

Η ίδια θυμήθηκε πως υπήρξε μία στιγμή που φορούσε ένα κίτρινο μαγιό και καθόταν με τη γιαγιά της. "Καθόμουν δίπλα στην αδερφή μου και τη γιαγιά μου, που λάτρευα, όμως είχε αιχμηρή προσωπικότητα και μου είπε κάτι σαν: Jenna, μοιάζεις στρουμπουλή", είπε στην συμπαρουσιάστριά της. Η Bush παραδέχθηκε πως εκείνη η στιγμή τη σημάδεψε στη ζωή της, αφού θυμόταν πως τα επόμενα χρόνια ένιωθε πως ήθελε να κρύβει το σώμα της. Πολύ αργότερα μπόρεσε να να εξηγήσει την "επίθεση" που δέχθηκε από τη γιαγιά της και να καταλάβει γιατί της το είχε πει αυτό.

Getty Images

"Η γιαγιά μου αργότερα μου είπε πως η μαμά της έλεγε τέτοια πράγματα. Η μητέρα της πίστευε πως η αδερφή της ήταν η πιο όμορφη και θα το έλεγε. Η Martha είναι η όμορφη, εσύ είσαι η αστεία. Είσαι η έξυπνη. Και τότε πολύ αργότερα στη ζωή της μου είπε: Όταν είπα αυτά τα πράγματα για σένα, μιλούσα στον εαυτό μου", δήλωσε η Bush.

Όπως προαναφέρθηκε, πλέον είναι μητέρα τριών παιδιών και δεν την κυνηγάνε οι ανασφάλειες που είχε ως έφηβη. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Bush είχε δηλώσει πως δεν θέλει να μεταφέρει στις κόρες της την εικόνα που είχε για το σώμα της. "Βλέπω τα όμορφα κορίτσια μου αυτή τη στιγμή. Και κοιτάζονται στον καθρέφτη και είναι περήφανες. Και σκέφτομαι: Πώς μπορώ να το αφήσω έτσι; Πώς μπορεί αυτό να μείνει; Δεν ξέρω την απάντηση", είχε πει χαρακτηριστικά.