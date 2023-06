Elvis Presley | 44 χρόνια από την τελευταία συναυλία του

Ο Elvis Presley, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως ο Βασιλιάς του Rock 'n' Roll, ενθουσίαζε για δεκαετίες το κοινό με τη θρυλική του γοητεία, την εμβληματική του εμφάνιση και το μοναδικό του φωνητικό στυλ. Ανάμεσα στις πολλές συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του, εκείνη που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ιστορικό ενδιαφέρον είναι η τελευταία, στο Market Square Arena της Indianapolis στις 26 Ιουνίου 1977. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση, μπροστά σε ένα πλήθος σχεδόν 18.000 ατόμων.

Η συναυλία ξεκίνησε στις 8:30 μ.μ., αλλά ο Elvis βγήκε στη σκηνή 10 μ.μ., αφού προηγήθηκαν τα opening acts που προθέρμαναν το κοινό για όσα θα ακολουθούσαν . Στη συνέχεια, για περίπου 80 λεπτά, ο Elvis τραγούδησε τις κλασικές επιτυχίες του, όπως το "Jailhouse Rock" και το "Hound Dog" και μια διασκευή του "Bridge over Troubled Water" των Simon & Garfunkel. Έκλεισε τη συναυλία με το "Can’t Help Falling in Love with You", μια από τις πιο συγκινητικές μπαλάντες του.

Φέρεται να είπε στο κοινό "Θα συναντηθούμε ξανά, ο Θεός να σας ευλογεί, adios" καθώς έφευγε από τη σκηνή. Με βάση τα μαγνητοσκοπημένα πλάνα, το πλήθος ήταν ενθουσιασμένο με τη συναυλία όμως οι κριτικές που ακολουθούσαν στον τοπικό Τύπο ήταν κυρίως αρνητικές, και επικεντρωνόντουσαν στην κουρασμένη εμφάνιση του Elvis και στα πολλά, περιττά κιλά του.

Δυστυχώς, ο Presley δεν κατάφερε να διαψεύσει στο μέλλον τους δημοσιογράφους, γιατί το σόου του στην Ινδιανάπολη ήταν το τελευταίο του.

Μετά τη συναυλία στο Market Square Arena, ο Elvis έκανε ένα διάλειμμα από τις περιοδείες και επέστρεψε στη Graceland. Σχεδόν έξι εβδομάδες μετά τη συναυλία του στην Ιντιανάπολη, ο Elvis πέθανε στο σπίτι του στις 16 Αυγούστου 1977 από καρδιακή ανεπάρκεια, που πιθανότατα προκλήθηκε από χρόνια κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Το Market Square Arena κατεδαφίστηκε το 2001 και πλέον λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης.