Το νέο video της Selena Gomez γυρίστηκε με κινητό

Η Selena Gomez κυκλοφόρησε το video για το νέο της τραγούδι 'Lose You To Love Me' και αποκάλυψε ότι γυρίστηκε όλο με κινητό και συγκεκριμένα με ένα iPhone 11 Pro. Υπεύθυνη του project είναι η Sophie Muller, η οποία έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με την Gomez.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα clip από το video στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την στήριξή τους τα τελευταία χρόνια. "Σας ευχαριστώ όλους που σταθήκατε δίπλα μου στα εύκολα και τα δύσκολα. Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς εσάς και ανυπομονώ να ξεκινήσω την επόμενη περιπέτειά μου μαζί σας" έγραψε η Gomez ενώ σε ανακοίνωσή της εξήγησε περισσότερα για τη μουσική της.

"Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από πολλά γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή μου από όταν κυκλοφόρησε το τελευταίο μου album. Θεώρησα ότι ήταν σημαντικό να μοιραστώ τη μουσική, καθώς γνωρίζω ότι πολλοί μπορούν να ταυτιστούν με το γεγονός ότι βρίσκουμε τον δρόμος προς την εξερεύνηση του εαυτού μας μέσα από τα σημάδια μας. Θέλω οι άνθρωποι να αισθάνονται ελπίδα και να ξέρουν ότι θα βγουν πιο δυνατοί και η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους".

Το τελευταίο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Gomez κυκλοφόρησε το 2015, αλλά η ίδια εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως ηθοποιός και ως παραγωγός, συμπεριλαμβανομένης και της σειράς του Netflix 13 Reasons Why και ανήκει πλέον στις διάσημες που λάνσαραν τη δική τους beauty line. Το 2017, η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού λόγω της μάχης της με τον Λύκο και αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα για την αυτοβελτίωσή της.