Η Kate Middleton πέρασε μια βραδιά με τους γονείς των συμμαθητών των George και Charlotte

H Kate Middleton είναι πολύ απασχολημένη με τα βασιλικά της καθήκοντα αλλά και τα τρία της παιδιά, George, Charlotte και Louis. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρει λίγο χρόνο για να περάσει με άλλους γονείς.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η δούκισσα πέρασε ένα απόγευμα σε event που διοργάνωσε για τους γονείς το σχολείο Thomas's Battersea. Η Kate απέφυγε με έξυπνο τρόπο να φωτογραφηθεί καθώς μπήκε στο χώρο χρησιμοποιώντας μια μυστική είσοδο.

Η δημοσίευση αναφέρει ότι το event πραγματοποιήθηκε στο Boulevard Bar στο Chelsea και οι διοργανωτές είχαν προβλέψει έτσι ώστε να υπάρχει μια είσοδος από την οποία θα μπορούσαν να μπουν οι υψηλού προφίλ προσκεκλημένοι, χωρίς να τους δει κανείς. Αυτό σήμαινε ότι η Kate θα μπορούσε να δει άλλους γονείς από το σχολείο του πρίγκπια George και της πριγκίπισσας Charlotte χωρίς φασαρία.

Πρόσφατα έγινε γνωστό, ότι, όπως η Kate, έτσι και η βασίλισσα Ελισάβετ κάνει το μακιγιάζ της μόνη της. Η επί σειρά ετών ενδυματολόγος της βασίλισσας, Angela Kelly, αποκάλυψε τα μυστικά της Ελισάβετ στο βιβλίο της The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.