New mom essentials | Για να νιώθετε πάντα ασφαλείς με το μωρό σας

Έχει μεταφέρει πάνω από 50 εκατομμύρια νεογέννητα από το μαιευτήριο στο σπίτι τους για πρώτη φορά και μόλις αποκάλυψε μία νέα δημιουργία. Ο λόγος για το brand Maxi-Cosi και το Coral i-size (40-75cm). Ένα κάθισμα με χαρακτηριστικά που δεν έχετε ξαναδεί.

Designed to Keep you Close

Ο καινοτόμος αρθρωτός σχεδιασμός του, συνδυάζει την προηγμένη ασφάλεια με την ευκολία ενός αποσπώμενου εσωτερικού μεταφοράς. Το motto της Maxi-Cosi γι’ αυτή την καινοτομία είναι το "Designed to Keep you Close”. Το Coral θα σας επιτρέψει την εύκολη και άνετη μεταφορά του μωρού σας, παντού, από την πρώτη κιόλας μέρα.

Πρώτα η ασφάλεια

Το καινοτόμο κάθισμα έχει σχεδιαστεί με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας στον κλάδο, κερδίζοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία του (4 αστέρια). Το Coral είναι σύμφωνο με τις τελευταίες προδιαγραφές ασφαλείας i-size ενώ ταυτόχρονα η Maxi-Cosi είναι η μοναδική εταιρία που προσφέρει Lifetime Warranty και Swap Service, αφού ό,τι κι αν συμβεί θα σας αντικαταστήσει το κάθισμα με ένα ολοκαίνουργιο.

Ταξιδέψτε με το μωρό σας με ασφάλεια, με το νέο Coral i-size. Σχεδιάστηκε για να σας κρατάει κοντά, σχεδιάστηκε για να το κρατάει ασφαλές.

#designedtokeepyouclose #maxicosigreece