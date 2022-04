Το Once in Mykonos Luxury Resort ανοίγει στη Μύκονο

Αυτό το καλοκαίρι οι νέες αφίξεις δεν σταματούν να έρχονται με τις Κυκλάδες φυσικά να βρίσκονται στο επίκεντρο. Τα υπέροχα νέα έρχονται αυτή τη φορά από την Μύκονο και μιλούν για ένα ultra-premium νέο resort με την υπογραφή της Louis Hotels και της Trésor Hospitality, με μοναδικές εγκαταστάσεις, top-notch design, σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, διεθνή luxury restaurant brands, μοναδικές εμπειρίες σπα και πολλά ακόμη. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή!

Το Once in Mykonos Luxury Resort, η νέα υπερσύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με την υπογραφή του αρχιτέκτονα Φοίβου Σταυρίδη των F Studio Designers, ανοίγει τις πύλες της τον ερχόμενο Μάιο, στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, και συγκεκριμένα στην παραλία του Ορνού, αλλάζοντας το χάρτη της μυκονιάτικης φιλοξενίας. Πρόκειται για το νέο απόκτημα της γνωστής αλυσίδας Louis Hotels, σε συνεργασία με την εταιρεία hotel management Trésor Hospitality, που διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 10 ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα. Από την εξωτερική αρχιτεκτονική έως τον σοφιστικέ εσωτερικό σχεδιασμό και το διάκοσμο, το αμφιθεατρικά χτισμένο Once in Mykonos με τις εντυπωσιακές υποδομές του, προσφέρει ένα αληθινό ταξίδι αισθήσεων με νέο-νοσταλγική διάθεση.

