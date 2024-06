Eat Chic | Πού θα φάτε το καλύτερο σούσι στη Μύκονο

Το ότι η Μύκονος αγαπά το σούσι είναι κάτι το αυταπόδεικτο: μερικές από τις σημαντικότερες εστιατορικές της ναυαρχίδες βασίζουν τη γαστρονομική τους πρόταση ακριβώς σ’ αυτό. Ποια είναι όμως τα αναπόδραστα προσκυνήματα της ιαπωνικής γεύσης στο Νησί των Ανέμων; Τα εντοπίσαμε, τα δοκιμάσαμε, και σημειώσαμε ατού και ντεφό, για να διαλέξετε το δικό σας φαβορί.

Matsuhisa Mykonos: Ο OG του μυκονιάτικου sushi

Ο "OG" των μυκονιάτικων sushi spots, το "Matsuhisa Mykonos" ήταν το πρώτο ever Matsuhisa στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, και παραμένει ένα από τα αγαπημένα εστιατόρια του εμβληματικού Nobu, του αδιαφιλονίκητου μαέστρου του ιαπωνικού fusion. Εδώ έμαθε η Ελλάδα τη μαυλιστική νοστιμιά του Black Cod Miso, την αέρινη χάρη των new style sashimi και το sushi με υφή απαλή και βελούδινη "σα το πωπουδάκι ενός μωρού", όπως το περιγράφει ο ίδιος ο Nobu. Και μολονότι ο διάκοσμος αναδύει πια μια ρετρό γοητεία, η κυκλαδίτικη αυλή, με τις φουντωτές μπουκαμβίλιες και την οργιώδη βλάστηση, γύρω από την ατμοσφαιρική πισίνα του ξενοδοχείου "Belvedere", παραμένει ένα place to be στη Χώρα της Μυκόνου, με τα nigiri και τα sashimi που επιμελείται η ομάδα του σεφ Βασίλη Καλογερόπουλου να αποτελούν κορυφαίες εκφράσεις του είδους, την πρώτη ύλη να λάμπει σε κάθε βουτυρένια μπουκιά, και τον ξυλόφουρνο – τον μοναδικό σε "Matsuhisa" παγκοσμίως – να βάζει την υπογραφή του σε πιάτα εθιστικά, όπως το βαθιάς νοστιμιάς Chillean Seabass με τρούφα και λαχανικά, ή το ηδονιστικής πληθωρικότητας Wagyu.

Τιμή: 65 - 200

Ατού: Μεγάλη ιστορία σφιχτά δεμένη με την εξέλιξη του μαγαζιού σε προορισμό world class εστιατορικών brands, κορυφαία πρώτη ύλη εξαιρετικά διαχειρισμένη, ο μοναδικός ξυλόφουρνος σε Matsuhisa.

Ντεφό: Ρετρό ατμόσφαιρα, στριμωχτή διαρρύθμιση, αλλοπρόσαλλο playlist.

Δοκιμάστε: Tacos τόνου, sashimi μαγιάτικο με jalapenos, λαβράκι Χιλής με τρούφα και λαχανικά στον ξυλόφουρνο.

Zuma: Το place to be

Μόλις στη δεύτερη κανονική χρονιά του στη Μύκονο (και μετά από μερικά pop-ups στο γειτονικό "Cavoo Tagoo"), το "Zuma" έχει εδραιωθεί ως μια από τις "αν δεν έχεις πάει εδώ, δεν έχεις πάει στη Μύκονο" διευθύνσεις του νησιού, κι όχι άδικα. Απλωμένο σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά σημεία της Μυκόνου, και με θέα που κόβει την ανάσα, ιδίως όταν ο ουρανός βάφεται στα γλυκά ροδακινένια χρώματα του μυκονιάτικου ηλιοβασιλέματος, δεν έχει μόνο τη φαραωνική κλίμακα της κατασκευής για wow factor, αλλά και το χορταστικό θαλασσινό πανόραμα που πλαισιώνεται από την ολόλευκη Χώρα της Μυκόνου στην αριστερή πλευρά και το νέο λιμάνι στα δεξιά, με τα εντυπωσιακά κρουαζιερόπλοια κατάστιχτα στο γαλανό ορίζοντα. Το sharing style μενού, που επιβλέπει ως regional chef ο Ανδρέας Μπολλάνος, μιξάρει ανατολίτικη φιλοσοφία με κοσμοπολίτικη άποψη κι έχει για βάση του την κορυφαία πρώτη ύλη, που λάμπει τόσο στο sushi (από τα καλύτερα των Κυκλάδων), όσο και σε σύνθετα πιάτα υψηλής τεχνικής και εκρηκτικής νοστιμιάς, όπως το chu toro (κοιλιά τόνου κορυφαίου επιπέδου) με τρούφα και miso buns (ένα λιχούδικο signature κομψοτέχνημα που θα θυμάστε για καιρό), ή το λαβράκι Χιλής με πράσινο τσίλι και ginger dressing (που με την ανάλαφρη, μαυλιστική του νοστιμιά, θα κάνει ακόμη και τους φανατικότερους του Black Cod Miso να αλλαξοπιστήσουν).

Τιμή: 80 - 400

Ατού: Κορυφαία πρώτη ύλη άριστα διαχειρισμένη, πρωτότυπα signature πιάτα που όντως αφήνουν "υπογραφή" στη μνήμη, λαμπερό crowd, ζωηρό vibe.

Ντεφό: Αχανής σάλα, όχι ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό πριν πέσει ο ήλιος.

Δοκιμάστε: Κοιλιά τόνου με τρούφα και miso buns, λαβράκι Χιλής με πράσινο τσίλι και ginger dressing, Wagyu στη robata με wafu sauce και τσιπς σκόρδου.

