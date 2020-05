SØLØ | Όταν οι ωραίες ιδέες γίνονται πραγματικότητα

Η βιτρίνα του SØLØ στο Κολωνάκι αποτελεί πάντα ένα ευχάριστο pit stop για να ανασυντάξει κανείς τις σκέψεις του, να τραβήξει μια ωραία φωτογραφία για το Instagram και να ανακαλύψει τις πρόσφατες δουλειές του Γιάννη Σολομόζη ή Solo όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του. Τα σχέδια του SØLØ έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και ο ιθύνων νους πίσω από το brand, που φέρει ελληνική υπογραφή, θα πρέπει να νιώθει μόνο υπερηφάνεια καθώς έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη δημιουργικότητά του.

Η ιστορία του Γιάννη Σολομόζη ξεκινά όταν αποφάσισε να αφήσει τις σπουδές του στο marketing και τις παρωχημένες διδασκαλίες, την εποχή που τα social media και τα google ads κατακτούσαν το διαδίκτυο, για να ανακαλύψει το δικό του πλανήτη στο σύμπαν. "Σε ένα ταξίδι μου στη Νότιο Γαλλία είδα σε ένα κατάστημα κάτι μου μου κέντρισε τη προσοχή. Ήταν ένα μαξιλάρι με πολύ μεγάλη κλίμακα σχεδίου για το μέγεθός του. Αν θυμάμαι καλά απεικονίζε το κεφάλι μιας πάπιας αλλά "κομμένο", μπορούσες να δεις μόνο ένα μέρος του. Αυτή η εικόνα αποτέλεσε το έναυσμα, την κινητήριο δύναμη για να αποφασίσω πως ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν είχα ιδέα από σχεδιασμό".

Το επιχειρείν με τον δικό σου τρόπο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όταν όμως αυτό συμβαίνει, το αποτέλεσμα έχει μεγάλη αξία και διαμορφώνει τον βαθμό της επιτυχίας. Και ο Γιάννης Σολομόζης δίνει τα credits στον εαυτό του. "Εφηύρα έναν δικό μου τρόπο σχεδιασμού και ψηφιοποίησης του. Θεωρώ πώς αυτός είναι κι ένας από τους λόγους της επιτυχίας του brand".

Η γέννηση των ιδεών

the gang wallpaper

Η έμπνευση είναι ηλεκτρισμός. Τόσο οι πληροφορίες όσο και το γενετικό υλικό βρίσκονται στο μυαλό μας. Είναι τα ταξίδια, η ρουτίνα της καθημερινότητας, οι εμπειρίες, οι άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε, οι σχέσεις μας. Είναι η στιγμή που θα ενώσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουμε στο μυαλό μας για ένα συγκεκριμένο θέμα, ένα τυχαίο γεγονός. Τότε ακριβώς ολοκληρώνεται όλη η εικόνα και έχουμε τη γέννηση της ιδέας. Τις καλύτερες ιδέες ή μάλλον τη σύνδεσή τους τις είχα στις πιο απίθανες στιγμές. Γι' αυτόν τον λόγο, τα σχέδια και τα αντικείμενα μου είναι οι σταθμοί της ζωής μου".

jungle wallpaper

"Έχω την πολυτέλεια να σχεδιάζω και να παράγω εντός της SØLØ όλα τα προϊόντα και τα σχέδια μου, έτσι παράγω κι επικοινωνώ αποκλειστικά και μόνο αυτά που μου αρέσουν πραγματικά πολύ κι έχουν κατά τη γνώμη μου πάντα κάτι να πουν. Εκ των πραγμάτων, όπως περνάει ο καιρός τα προϊόντα μου "ωριμάζουν" μαζί με μένα. Είναι στιγμές που κοιτάζω τα πρώτα μου project και μεταφέρομαι αυτόματα σε εκείνη την εποχή, αναβιώνω την τότε συγκίνηση και την αστείρευτη ενέργεια που είχα.

Η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου

urban benthos wallpaper

"Έχω αλλάξεις τις συνήθειες μου στη δουλειά σε μεγάλο βαθμό. Στην αρχή ήταν πολύ έντονο και ταυτόχρονα αυτοκαταστροφικό. Δούλευα παραμονή Πρωτοχρονιάς και τη μέρα των γενεθλίων μου. Κάθε μέρα ήταν ίδια και μεταφραζόταν μόνο σε δουλειά. Πλέον, έχω καταλάβει ότι αν θέλω πραγματικά να πάω μπροστά θα πρέπει να με φροντίζω και να μου δίνω χρόνο. To motto μου είναι "No days off”, το οποίο ξεκίνησε ως ένα ασταμάτητο τρέξιμο με κατεύθυνση και μοναδικό ζητούμενο τότε την επιτυχία αλλά πλέον "ωρίμασε" και αυτό. Έτσι τώρα δεν κάνω καμία μέρα "off" από τους φίλους και την ανάπαυλά μου, όπως το να αφιερώνω χρόνο για να μαγειρέψω ένα καλό φαγητό. Άρα No Days Off από ό,τι αγαπώ, από ό,τι αγαπάμε".

"Change your patterns"

"Δεν πιστεύω και δεν ακολουθώ τα trends διότι με περιορίζουν! Πιστεύω στην ελευθερία, στο να είσαι διαφορετικός και να διαλέγεις αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι ο εαυτός σου. Γενικά με ενοχλεί το δόγμα, η στείρα επανάληψη μιας ιδέας. Όσο καλή και να είναι όταν την βλέπεις να επαναλαμβάνεται συνεχώς είναι σαν σφραγίδα σε τοίχο. Έχοντας αυτό ως δεδομένο εντάχθηκε στην SØLØ από την πρώτη μέρα το αντί-δόγμα του "change your patterns". Όταν σχεδιάζουμε ένα μοτίβο δεν επαναλαμβανόμαστε αλλά εξελίσσουμε το σχέδιο σε όλη την επιφάνεια, σαν να διηγούμαστε μια διαφορετική, μοναδική ιστορία κάθε φορά".

sobamboo wallpaper

"Στην Ελλάδα, η απουσία του "design" είναι ένα θέμα ταμπού. Στους 100 δημιουργούς, οι 90 είναι χομπίστες, οι οκτώ βιοπορίζονται από αυτό και οι δύο πάνω τους οκτώ παρακάτω. Υπάρχει η γκρίνια ότι δεν δουλεύουμε στα πρότυπα της Σουηδίας ή της Ιταλίας. Άρα μια απλή μετανάστευση στις Μέκκες (sic) του σύγχρονου design ίσως μας έλυνε όλα τα προβλήματα. Αν είσαι καλός designer όπου κι αν μένεις στη Γη, αν έχεις internet έχεις και δουλειά. Μπορώ να δεχτώ τις φιλίες και σαφώς το να είσαι μέρος του συστήματος βοηθάει. Αλλά αν ο κόσμος δεν αγοράζει τα προϊόντα σου, τότε δεν έχεις κανένα μέλλον ο ίδιος ως σχεδιαστής.Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη νέα γενιά που είναι απαλλαγμένη από το σκεπτικό "δεν μας δίνονται ευκαιρίες", αλλά δουλεύουμε να τις δημιουργήσουμε. Αγαπώ όλες τις προσπάθειες που γίνονται με ήθος και όραμα. Αν θέλουμε όμως να γίνουμε Maison Margiela θα πρέπει να σχεδιάζουμε και να φερόμαστε σαν Maison Margiela!".

Η εποχή του COVID-19

"Πιστεύω πως ο "εγκλεισμός" μού έμαθε πολλά πράγματα για τον εαυτό μου και έκανε πολλούς ανθρώπους "διάφανους". Το πραγματικό ενδιαφέρον φαίνεται ξεκάθαρα πλέον όταν πρακτικά δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα από τον άλλον. Μπαίνοντας σε αυτή την κατάσταση, ήθελα αρχικά να μην χάσω τον εαυτό μου, να κάνω νέα σχέδια και να οργανώσω τη σκέψη μου. Τα κατάφερα. Βγήκα ακόμα πιο δυνατός και σίγουρος για τον εαυτό μου. Παράλληλα με όλες τις προσωπικές αλλαγές, θεωρώ ότι φάνηκε και η αξία των τεχνών και απενοχοποιήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ένας καλλιτέχνης απομονώνεται για τα εργαστεί. Ξαφνικά ήταν "οκ" να πεις η δουλειά μου για σήμερα είναι απλά να δω μόνος μου ένα ντοκιμαντέρ για το πως ξεκίνησε η HIP HOP στο Compton ή να ανοίξω πάλι όλα τα περιοδικά μου από το 2000 μέχρι και σήμερα".

marble wallpaper

"Είδα πολλούς ανθρώπους να εξαφανίζονται κρυμμένοι πίσω από την οποιοδήποτε απλή ή συνθέτη δικαιολογία σε ατομικό επίπεδο. Σε αυτούς πρέπει να δείξουμε ενδιαφέρον και κατανόηση ώστε να τους σηκώσουμε πάλι κι όλοι μαζί να πάμε παρακάτω. Είδα "brand” την ώρα που υπήρχαν ελλείψεις σε μάσκες να φτιάχνουν μάσκες με υφάσματά τους και να τις πωλούν η να προσπαθούν να κάνουν μόδα μέσα σε αυτή την τραγική και πρωτόγνωρη συγκυρία. Αν οι πανδημίες ήταν μέρος της ζωής μας και η μάσκα είναι σαν ένα άλλο μαγιό του καλοκαιριού ίσως δεχόμουν και μια πιο εικαστική απόδοση. Το ευτύχημα της SØLØ είναι το γεγονός πως αποτελεί μια κάθετη μονάδα παραγωγής με τριετή επάρκεια προϊόντων και έτσι παραγωγικά δεν είχαμε ζημία. Παρόλα αυτά σε μια κοινωνία όταν το σύνολο δεν είναι καλά σύντομα το εισπράττεις κι εσύ. Για έμενα η ζωή είναι τώρα και οι καλύτερες ημέρες είναι ήδη εδώ. Μέσα ή έξω, μόνοι ή μαζί. Οφείλουμε να τις ζούμε στο ακέραιο".