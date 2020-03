Μαθήματα μίας σπουδαίας ζωής από τον Max von Sydow

Υποδύθηκε τον Ιησού Χριστό στο "Η Ωραιότερη Ιστορία του κόσμου" (1965), αλλά και τον Διάβολο στο "Χρήσιμα αντικείμενα" (1993)· τον αιώνιο αντίπαλο του Flash Gordon, Ming the Merciless στο Flash Gordon (1980), αλλά και εκείνον του James Bond, τον Blofeld "Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ" (1983). Από τις τελευταίες του εμφανίσεις στην μεγάλη και μικρή οθόνη ήταν στο "Ο πόλεμος των άστρων: Επεισόδιο 7 - Η δύναμη ξυπνά" και στο Game of Thrones ως ο Three Eyed Raven, αντιστοίχως.

Παρά τις περισσότερες από 100 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές του εμφανίσεις στην επτά δεκαετιών καριέρα του, ο Max von Sydow θα μείνει για πάντα εγγεγραμμένος στη μνήμη μας με το σινεμά του Ingmar Bergman, με τον οποίο συνεργάστηκαν σε έντεκα συνολικά ταινίες του, μεταξύ 1957 και 1971. Η πιο εμβληματική στιγμή του ήταν στο "Η Έβδομη Σφραγίδα", που απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών του 1957 και βασιζόταν στο θεατρικό έργο του συμπατριώτη του σκηνοθέτη, "Ζωγραφιά στο ξύλο".

