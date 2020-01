Michelle Obama | Λανσάρει μία σειρά ντοκιμαντέρ στο Instagram

Από τότε που άφησαν πίσω τους το Λευκό Οίκο, οι Obama είναι αρκετά απασχολημένοι. Από το επιτυχημένο βιβλίο της Michelle, Becoming, μέχρι τη συμφωνία του ζευγαριού με το Netflix και τη σημαντική φιλανθρωπική τους δράση, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι έχουν χρόνο για οτιδήποτε άλλο.

Η πρώην Πρώτη Κυρία, ωστόσο, ανέλαβε ένα ακόμα project, λανσάροντας μια σειρά ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα video του Instagram. Η επερχόμενη σειρά θα επικεντρωθεί στις εμπειρίες τεσσάρων έγχρωμων πρωτοετών φοιτητών και θα εξετάσει τις κοινωνικές, ακαδημαϊκές και οικονομικές πιέσεις του κολεγίου.

Το τελευταίο έργο της Obama εντάσσεται στην πρωτοβουλία Reach Higher, η οποία στοχεύει στο να έχουν οι ΗΠΑ το υψηλότερο ποσοστό πτυχιούχων στον κόσμο, σύμφωνα με τη Guardian.

Τον περασμένο Μάιο, ο πρώην Πρόεδρος επιβεβαίωσε μια πολυετή συμφωνία παραγωγής με την Netflix για την παραγωγή "σειρών με σκηνικά, αξεπέραστες σειρές, docuseries, ντοκιμαντέρ και παρουσιάσεις" που τονίζουν τα θέματα με τα οποία ασχολείται στο γραφείο του.

Μαζί με το American Factory, οι fans μπορούν να περιμένουν τη δραματική σειρά Bloom, η οποία είναι τοποθετημένη στη Νέα Υόρκη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, την ταινία Prophet of Freedom, μια μεταφορά της σειράς Overlooked, μιας σειράς βασισμένης στο βιβλίο του Michael Lewis The Fifth Risk: Undoing Democracy και μια σειρά επεισοδείων διάρκειας μισής ώρας για παιδιά προσχολικής ηλικίας που ονομάζεται Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents, που αφηγείται στα παιδιά την ιστορία του φαγητού και επικεντρώνεται γύρω από το μεγαλύτερο πάθος της Michelle - τη διατροφή.