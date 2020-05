Κάννες, Sundance, Τορόντο: Τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα livestreaming event

Για πρώτη φορά, το We Are One: A Global Film Festival συνεργάζεται με 20 διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου σε ένα 10ήμερο livestreaming event που σκοπό έχει τηνενίσχυση του Coronavirus (COVID-19) Solidarity Response Fund, που υπάγεται στον Π.Ο.Υ. Στο φεστιβάλ θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε events που κατά κανόνα λαμβάνουν χώρα σε αντίστοιχες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων παγκοσμίων πρεμιέρων ταινιών και ομιλιών παραγόντων της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Το φεστιβάλ θα είναι προσβάσιμο σε όλους μέσω YouTube ενω το κοινό θα ενθαρρύνεται να συμβάλλει στις δωρεές για τη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό. Το πρόγραμμα θα επιμεληθούν οι υπεύθυνοι των Φεστιβάλ των Καννών καθώς και των Sundance Film Festival, BFI London Film Festival, Toronto International Film Festival, Tribeca Film Festival, Annecy International Animation Film Festival, Berlin International Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sydney Film Festival, Tokyo International Film Festival, και φεστιβάλ Βενετίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά θα γίνουν γνωστές τις επόμενες μέρες.

Πηγή: madamefigaro.gr