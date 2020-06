Πρώτο trailer για την ταινία που ίσως στείλει τον Jude Law στα Oscars

Φορμαρισμένος υποκριτικά, κάτι που οφείλει ξεκάθαρα στην επιτυχία της σειράς του HBO The Young Pope και του sequel The New Pope, που έκανε πρεμιέρα στις αρχές του έτους, ο Jude Law επιστρέφει με φόρα στη μεγάλη οθόνη και μάλιστα με αξιώσεις. Η νέα του κινηματογραφική δουλειά έχει τον τίτλο The Nest και την σκηνοθετική υπογραφή του indie δημιουργού Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene).

Πρόκειται για ένα slow burn δράμα με την ιστορία του να περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι που ζει το αμερικανικό όνειρο στα 80s και βλέπει το γάμο του να διαλύεται όταν το νέο ξεκίνημα που επιχειρεί μετακομίζοντας στην επαρχιακή Αγγλία γίνεται η αφορμή για να αποκαλυφθούν άβολες αλήθειες.

Το trailer

Τα διεθνή μέσα χαρακτηρίζουν το The Nest ως το "φετινό Marriage Story" (Ιστορία γάμου), την ταινία του Netflix με τους Scarlett Johansson και Adam Driver που έφτασε πέρυσι μέχρι την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Η Guardian μάλιστα κάνει λόγο για δύο εξαιρετικές ερμηνείες από τους δύο πρωταγωνιστές, τον Law και την Carrie Coon, αναφέροντας χαρακτηριστικά για τον πρώτο ότι "βρίσκεται στην καλύτερή του φάση", γεγονός που είναι πολύ πιθανό να του χαρίσει την 3η οσκαρική υποψηφιότητα της μέχρι τώρα καριέρας του - το 1999 ήταν υποψήφιος για Β' Ανδρικό Ρόλο για τον "Ταλαντούχο Κύριο Ρίπλεϊ" και το 2003 για Α' Ανδρικό Ρόλο για το Cold Mountain.

Το The Nest έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο στο Sundance Film Festival. Στις αμερικάνικες αίθουσες θα κυκλοφορήσει, εκτός απροόπτου, στις 18 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: esquire.com.gr