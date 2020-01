Κυκλοφόρησε μίνι ντοκιμαντέρ για το Once Upon a Time in Hollywood

Η ώρα των βραβείων Όσκαρ πλησιάζει, κι έτσι οι μεγάλοι διεκδικητές κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αυξήσουν λίγο τις πιθανότητές τους για ένα χρυσό αγαλματάκι. To νοσταλγικό έπος του Quentin Tarantino ξεκινά στην αφετηρία έχοντας 10 υποψηφιότητες. Μέχρι, όμως, να έρθει το βράδυ της 9ης Φεβρουαρίου, υπάρχει εδώ και τρεις μέρες διαθέσιμο ένα πολύ ωραίο δώρο για τους fans του σπουδαίου σκηνοθέτη και του Once Upon a Time in Hollywood.

Το Once Upon a Time in Hollywood - A Love Letter to Making Movies είναι ένα 28λεπτο behind the scenes ντοκιμαντέρ που μεταφέρει τον θεατή πίσω από την κάμερα του σκηνοθέτη και μέσα στα καμαρίνια των πρωταγωνιστών. Ένας ιδανικός τρόπος, με άλλα λόγια, για να γευτούν οι fans λίγη ακόμη από τη μαγεία του ιδιοφυούς Αμερικανού λίγο πριν τα βραβεία Όσκαρ.

