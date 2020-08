O Sean Connery ψηφίστηκε ο κορυφαίος James Bond όλων των εποχών

Ο Sean Connery αναδείχθηκε ο καλύτερος James Bond όλων των εποχών, σε μία νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του περιοδικού Radio Times. Ο Σκωτσέζος ηθοποιός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που υποδύθηκε τον γοητευτικό κατάσκοπο, ήρωα του Ίαν Φλέμινγκ στη μεγάλη οθόνη το 1962, στην ταινία Dr. No βρέθηκε στην πρώτη θέση αφού κέρδισε εύκολα τους άλλους πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής σειράς James Bond σε πολλούς γύρους ψηφοφορίας.

Για την πρωτιά "κονταροχτυπήθηκαν" ο Sean Connery με τον Timothy Dalton, πρωταγωνιστή της ταινίας The Living Daylights, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Evening Standard.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών James Bond τις δεκαετίες του '70 και του '80, Roger Moore, ο οποίος μετέφερε το κινηματογραφικό franchise στο διάστημα με την ταινία Moonraker, κατέκτησε την τρίτη θέση.

Ο Daniel Craig, ο οποίος υποδύθηκε τον James Bond σε τέσσερις ταινίες, με την πέμπτη και τελευταία στην οποία εμφανίζεται ως Πράκτορας 007 με τίτλο No Time to Die να αναμένεται το επόμενο διάστημα στις κινηματογραφικές αίθουσες, είναι τέταρτος, με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο George Lazenby, ο οποίος ενσάρκωσε τον Βρετανό κατάσκοπο σε μία μόνο ταινία με τίτλο On Her Majesty's Secret Service. Ο Sean Connery υποδύθηκε τον James Bond σε έξι επίσημες ταινίες της κινηματογραφικής σειράς, καθώς και στο ανεπίσημο remake του Thunderball με τίτλο Never Say Never Again το 1983.

