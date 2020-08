3 νέες σειρές για τον Αύγουστο

Μπορεί εθιμοτυπικά η παραγωγή να είναι φτωχή στη μικρή οθόνη τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, φέτος με την πανδημία του κορονοϊού όμως η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και οι καινούργιες τηλεοπτικές σειρές είναι πραγματικά ελάχιστες. Ξεχωρίζουν οι ακόλουθες τρεις που θα προβληθούν σε HBO, Netflix και Hulu. Οι δύο εξ αυτών πατούν πάνω σε ζητήματα των καιρών μας -η καθεμία με τον τρόπο της-, ενώ η τρίτη γυρίζει τον χρόνο πίσω σε ένα αληθινό συμβάν.

Lovecraft Country

Σε παραγωγή του Jordan Peele που μας παρέδωσε το βραβευμένο με Όσκαρ Get Out και του J.J. Abrams (Cloverfield, Lost, οι τελευταίες ταινίες Star Wars), το Lovecraft Country της Misha Green είναι μία θρίλερ σειρά βασισμένη στο ομότιτλο best-seller μυθιστόρημα του Matt Ruff. Η ιστορία του διαδραματίζεται στα 50s στην Αμερική με τους ανθρώπους της αφροαμερικανικής κοινότητας να βιώνουν στο πετσί τους τον ρατσισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Atticus Freeman (Jonathan Majors), ένας βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με πάθος για την επιστημονική φαντασία, θα βρεθεί μπλεγμένος σε ένα road trip που θα καταλήξει να θυμίζει τρενάκι του τρόμου, σαν αυτό στο οποίο θα επέβαιναν οι ήρωες του H.P. Lovecraft (1890-1937), από τους πιο εμβληματικούς συγγραφείς της λογοτεχνίας του φανταστικού.

Πρεμιέρα: 16 Αυγούστου, HBO

Love in the Time of Corona

Μίνι σειρά, που μιλά στο εδώ και τώρα και έρχεται την κατάλληλη στιγμή στη μικρή οθόνη. Δημιουργία της Joanna Johnson (Good Trouble, The Fosters), το Love in the Time of Corona εξιστορεί τέσσερις ιστορίες αγάπης με τους ήρωες να αναζητούν την ανθρώπινη επαφή και τρυφερότητα εν μέσω καραντίνας.

Πρεμιέρα: 22 Αυγούστου, Hulu.

Η μεγάλη ληστεία του αιώνα (The Great Heist)

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η νέα πρωτότυπη σειρά του Netflix μας έρχεται από την Κολομβία και παρακολουθεί την κλοπή 33 εκατομμυρίων δολαρίων από την κεντρική τράπεζα της χώρας το 1994 που συγκλόνισε την Λατινική Αμερική.

Πρεμιέρα: 14 Αυγούστου, Netflix.

Πηγή: Esquire.com.gr