Other Music | Το ντοκιμαντέρ για το θρυλικό δισκοπωλείο της Νέας Υόρκης

To ντοκιμαντέρ για το "Other Music", το αγαπημένο δισκοπωλείο της Νέας Υόρκης που έκλεισε το 2016, θα προβληθεί από πλατφόρμες streaming την επόμενη εβδομάδα. Το "Other Music", η προβολή του οποίου στους κινηματογράφους αναβλήθηκε δύο φορές λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού θα είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες Amazon Prime, iTunes, Google Play από τις 25 Αυγούστου.

Το ντοκιμαντέρ παραγωγής και σκηνοθεσίας των Πουλόμα Μπάσου και Ρομπ Χατς Μίλερ έχει θέμα την ιστορία του θρυλικού κεντρικού δισκοπωλείου της Νέας Υόρκης -που ήταν επί 21 χρόνια το επίκεντρο της εναλλακτικής μουσικής σκηνής του Ιστ Βίλατζ και προορισμός θαυμαστών των αντισυμβατικών ήχων απ' όλο τον κόσμο- και της κοινότητας γύρω από αυτό.

Ο Έζρα Κένινγκ των Vampire Weekend, ο Ματ Μπέρνιγκερ των The National, ο Γουίλιαμ Μπασίνσκι των Animal Collective, καθώς και οι ιδιοκτήτες του καταστήματος μιλούν για τον ζωτικό και σημαντικό ρόλο του στην τέχνη τους και στη μουσική που αγάπησαν και στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Ο πρώην ιδιοκτήτης του "Other Music" Τζος Μεϊντέλ ανέφερε σε δήλωσή του: "Είναι μια ιστορία για το δισκοπωλείο, σίγουρα, αλλά επιπλέον αφορά τη δύναμη της κοινότητας και το πρόσωπο των πόλεων και της κουλτούρας μας που αλλάζει. Η ταινία είναι μια διασκεδαστική γιορτή δημιουργικότητας και των ανθρώπων και των τόπων που έχουν σημασία σε αυτήν τη ζωή. Και φαίνεται ακόμη πιο επίκαιρο σήμερα".

Πηγή: Esquire.com.gr