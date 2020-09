Η Chloë Sevigny σε ρόλο ραδιοφωνικού παραγωγού

Η Chloë Sevigny αναλαμβάνει χρέη παρουσιάστριας σε μία εκπομπή στο NTS Radio και ζητά από τους θαυμαστές της να στείλουν τις μουσικές τους προτάσεις. Η εκπομπή μεταδίδεται ως ως μέρος μιας ευρύτερης ραδιοφωνικής σειράς που γιορτάζει την ενηλικίωση, σηματοδοτώντας την κυκλοφορία του We Are Who We Are του Luca Guadagnino, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Sevigny.

Κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής, η ηθοποιός θα ανατρέξει σε μερικά από τα αγαπημένα της love songs, ενώ έχει ήδη προσκαλέσει τους followers της στο Instagram να στείλουν κομμάτια που τους θυμίζουν την πρώτη τους αγάπη - μερικά από τα οποία θα επιλέξει και να παίξει on air.

Η ραδιοφωνική σειρά έχει ήδη ξεκινήσει στο nts.live με μια εκπομπή από τους συμπρωταγωνιστές Jack Dylan Grazer και Jordan Kristine Seamón, ενώ η Chloë Sevigny θα προεδρεύει του τρίτου επεισοδίου.

Κάθε επεισόδιο του We Are Who We Are φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, Suspiria), ενώ τη μουσική επιμελήθηκε ο Dev Hynes (Blood Orange).

Δείτε το τρέιλερ