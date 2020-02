Η Gwyneth Paltrow αποδοκιμάζει την κριτική των media για το Goop

Έχοντας αποποιηθεί πια την ιδιότητα της ηθοποιού - μια δήλωση που έκανε ξανά με αφορμή τη φωτογράφισή της στο αμερικανικό Harper's Bazaar Φεβρουαρίου - η Gwyneth Paltrow θεωρείται πλέον μία επιτυχημένη entrepreneur. Το 2008 ίδρυσε το lifestyle brand της Goop, στέλνοντας αρχικά προτάσεις μέσα από newsletters. Με μία αξία που υπολογίζεται περίπου στα 250 εκατομμύρια δολάρια, η Paltrow δημιούργησε website, πολλά καταστήματα, περιοδικό, podcast, βιβλία μαγειρικής και - πρόσφατα - μια σειρά 6 επεισοδίων "The Goop Lab", στο Netflix, που θα είναι είτε το αποκορύφωμα είτε το ναδίρ της ψυχαγωγικής ενημέρωσης.

Το brand βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο καθώς αποκαλύπτει αμφισβητούμενες συμβουλές και μάλιστα έπρεπε να πληρώσει καθώς έκανε "ψευδείς επιστημονικούς ισχυρισμούς" στο παρελθόν. Ωστόσο, η Paltrow θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της κριτικής είναι άδικο.

Η σχέση της Gwyneth Paltrow με το κοινό ήταν ανέκαθεν μία σχέση ζήλιας: πολύ λευκή, πολύ όμορφη, πολύ ψηλή, πολύ τυχερή, πολύ αδύνατη, πολύ πλούσια. Η Paltrow αρέσκεται στο να ανακαλεί συμβουλές από τα πρώιμα χρόνια της επαγγελματικής της πορείας: ότι οι πιο επιτυχημένες διαδικτυακές εταιρείες έχουν ονόματα με δύο "ο". Το Goop είναι τέλειο. Τα "o" βρίσκονται ανάμεσα από τα αρχικά του ονόματός της και δημιουργούν έναν οικείο συσχετισμό με την Oprah. Το πρόσωπο του Goop, η Paltrow, έχει ένα ελαφρώς σαρδόνιο attitude και τη στάση του cool κοριτσιού, αλλά το Goop Lab προτείνει να δείξουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, την ίδια που έδειξαν εκατομμύρια άνθρωποι στην Oprah, ακόμα κι αν πολλοί γνώριζαν ότι δεν ήταν κάθε της ιατρική συμβουλή αξιόπιστη.

"Η Paltrow, κόρη δύο χολιγουντιανών σταρ, υστερεί της ιστορίας της Oprah και η φυλή της δεν είναι στο πλευρό της" σημειώνει το New Yorker. Παρόλα αυτά, κατάφερε να ξεπουλήσει ένα κερί 75 δολαρίων που "μυρίζει όπως ο κόλπος της" (Smells Like My Vagina). Η Paltrow είναι μια ενδιαφέρων guru κυρίως επειδή προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα και ιντριγκάρει το ευρύ κοινό.

Η πρόσφατη επίθεση στο Goop Lab είναι επακόλουθο της κριτικής που δέχεται η ίδια εδώ και χρόνια. Η ιστορία έχει δείξει όμως πως οι γυναίκες που κατείχαν μία διαφορετική γνώση έχουν κυνηγηθεί, αντιμετωπιστεί ως ψυχικά ασταθείς ή μάγισσες, μέχρι και δολοφονηθεί από τις αρχές. Ψυχοτρόπα μανιτάρια (στο πλαίσιο εσωτερικής αναζήτησης), εκκεντρικές θεραπείες ομορφιάς, μαθήματα ανατομίας του γυναικείου κόλπου και του οργασμού είναι μόνο μερικά από τα θέματα που ενδιαφέρουν την Gwyneth Paltrow και την ομάδα της. Η επικριτική στάση απέναντι στο τελευταίο εγχείρημα της Paltrow μοιάζει να είναι μια κλασική πατριαρχική υποτίμηση. Ο όρος "ψευδοεπιστήμη" αναφέρεται συχνά για να περιγράψει κάποιος πρακτικές που δεν μπορεί να κατανοήσει ή που καλύπτονται από επιστημονικά ντοκουμέντα.

"Στην κοινωνία μας αρέσει να συνενώνει τις έννοιες της επιστήμης και της υγείας, αλλά αυτές οι δύο δεν αλληλεπικαλύπτονται πάντα. Τα στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από ειδικούς, που παράγονται από εργαστήρια, από τύχη ή ελεγχόμενα, θα είναι πάντα το χρυσό πρότυπο, αλλά τέτοιες μελέτες δεν είναι πάντα θεμελιώδεις ή ηθικές. Φιλάμε το χτύπημα των παιδιών μας, παρόλο που δεν υπάρχουν καθόλου αποδεικτικά στοιχεία από την επιστήμη ότι θα τα κάνουμε να αισθανθούν καλύτερα. Απλά το ξέρουμε ότι θα βοηθήσει. Αυτό με τη σειρά του μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Αυτό είναι "ευεξία" γράφουν οι Elisa Albert και Jennifer Block στους NY Times.

Ο μέσος θεατής δεν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά στις εκκεντρικές θεραπείες που προτείνει η Paltrow και ίσως το Goop Lab να μην προσφέρει κάποιο θεάρεστο έργο, πέρα από το υπεροπτικό self promo της δημιουργού του και της καθημερινότητάς της αλλά και άφθονους χορηγούς. Στην πραγματικότητα, η Gwyneth Paltrow δεν προσφέρει κάτι παραπάνω από ένα περιτύλιγμα μιας ελιτίστικης καθημερινότητας. Μπορεί η Paltrow να διευρύνει τα όρια του wellness, να έρχεται με αέρα απελευθέρωσης και να έχει φτιάξει μία ομάδα με ποικιλομορφία, όμως δε φαίνεται τελικά ότι δίνει κάτι παραπάνω από μία προβοκατόρικη μεν glossy δε ροζ εικόνα - όπως ακριβώς και το promo poster της.