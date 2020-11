Μπορείτε να παρακολουθήσετε online το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Διαδικτυακά πραγματοποιείται το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης έως τις 15 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους θεατές περισσότερες από 170 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η online διεξαγωγή της διοργάνωσης, η οποία έχει πλέον αναδειχθεί ως μια από τις πιο αναγνωρισμένες κινηματογραφικές πλατφόρμες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναμένεται να αυξήσει κατά 40% τις θεάσεις, με στόχο να αποτελέσει για μια ακόμη χρονιά, μια μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ανεξάρτητου σινεμά.

Τα πολύχρωμα poster του φετινού Φεστιβάλ, υπογράφει ο βάσκος illustrator Λουίς Μαθόν, τακτικός συνεργάτης των New York Times, New Yorker και Little White Lies. Το σκεπτικό πίσω από τις αφίσες είναι η επιστροφή στις σταθερές που χάσαμε τον τελευταίο καιρό. "Επικαλούμαστε τον παιδικό μας εαυτό που μας θυμίζει τη μεγαλύτερη εσωτερική μας ανάγκη για μια εποχή πιο ξέγνοιαστη. Αναζητούμε νέο πλοηγό το σινεμά. Οι ταινίες δείχνουν ζωτικά σημεία του ανθρώπινου ορίζοντα, δείχνουν όσα μας φέρνουν πραγματικά κοντά. Μάς προτείνουν καινούριους τρόπους να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από κινηματογραφικές στιγμές, μέσα από την διαρκώς εναλλασσόμενη εμπειρία της θέασης, καθώς βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση προσανατολισμού για το αύριο", σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

Δύο κορυφαίες φωνές του ευρωπαϊκού σινεμά συστήνει το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τη Νορβηγίδα Άνια Μπρέιεν, φίλη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αγαπημένη δημιουργό του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και πρωτοπόρο του φεμινιστικού σινεμά στη Σκανδιναβία και την Τσέχα Βέρα Χιτίλοβα (1929-2014), ανατρεπτική δημιουργό, μέλος του "τσέχικου νέου κύματος".

ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΑΙΝΙΕΣ;

*Μπείτε στο www.filmfestival.gr και ακολουθήστε το σύνδεσμο TIFF61 ONLINE.

*Δημιουργείτε έναν λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη, επιλέγοντας "Create account” στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το όνομα, το email και τον κωδικό που επιθυμείτε.

*Βρείτε την ταινία που σας ενδιαφέρει είτε μέσω αναζήτησης είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα βρείτε στο κεντρικό μενού. Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο αριθμό θεάσεων.

*Επιλέγοντας να δείτε μία ταινία, εμφανίζεται η τιμή του εισιτηρίου (3€) και μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Επιβεβαίωση της συναλλαγής λαμβάνετε και μέσω email. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε την ταινία που επιλέξατε!

*Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας για όλες τις προβολές ανεξαρτήτως ημέρας, όμως μπορείτε να δείτε κάθε ταινία μόνο την ημέρα ηλεκτρονικής προβολής της.

*Την ημέρα της προβολής της, η ταινία είναι διαθέσιμη από τις 10:00 το πρωί και για 24 ώρες.

*Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την προβολή μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

*Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά για τη διαθεσιμότητα των ταινιών.

*Η ομάδα του Φεστιβάλ είναι στη διάθεσή σας κάθε μέρα 10.00 με 24.00 μέσω live chat για να απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες.

Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένες θεάσεις σε χρήστες αποκλειστικά από την Ελλάδα. Τα εισιτήρια για τις online προβολές δεν επιστρέφονται και δεν ακυρώνονται.