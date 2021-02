To The Undoing έγινε η πρώτη σε θεαματικότητα σειρά του HBO

Η σειρά "The Undoing" έγινε η πρώτη σε θεαματικότητα του HBO το 2020.Σύμφωνα με το ΑΠΕ, το HBO επιβεβαίωσε με tweet ότι τη μίνι σειρά παρακολούθησαν 12,3 εκατομμύρια θεατές, εκ των οποίων το 48% μέσω διαδικτύου.

Η δραματική σειρά συνδυασμός μυστηρίου και ψυχολογικού θρίλερ με πρωταγωνιστές τη Nicole Kidman και τον Hugh Grant έχει ξεπεράσει σε θεαματικότητα και τους δύο κύκλους του "Big Little Lies", με πρωταγωνίστρια πάλι την Nicole Kidman.

Η σειρά είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα της Τζιν Χανφ Κόρελιτς "You Should Have Known". Παραγωγός και σεναριογράφος είναι ο τηλεοπτικός δημιουργός, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, για λογαριασμό του HBO και σκηνοθέτης είναι η Σουζάνε Μπίερ.

Η Νικόλ Κίντμαν υποδύεται τη Γκρέις Φρέιζερ ψυχολόγο, σύμβουλο γάμου, και ο Χιου Γκραντ τον σύζυγό της, Τζόναθαν Φρέιζερ, παιδίατρο-ογκολόγο. Ο κόσμος τους αρχίζει να καταρρέει ο Τζόναθαν συνδέεται με το θάνατο μιας νεαρής γυναίκας.

Το φινάλε της σειράς παρακολούθησαν συνολικά τρία εκατομμύρια θεατές σε όλες τις πλατφόρμες, σύμφωνα με το Variety. Η θεαματικότητα του τελευταίου επεισοδίου ήταν αυξημένη κατά 45% σε σύγκριση με το προτελευταίο επεισόδιο και υπερδιπλασιάστηκε από αυτήν της πρεμιέρας.

Η σειρά "The Undoing" είναι υποψήφια για Χρυσές Σφαίρες, μεταξύ άλλων, στην κατηγορία Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία και επίσης για βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών - Screen Actors Guild.

Πηγή: esquire.com.gr