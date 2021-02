Οι Daft Punk διαλύονται

Οι Daft Punk, το δίδυμο από το Παρίσι που είναι υπεύθυνο για μερικά από τα πιο δημοφιλή χορευτικά τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, διαλύεται. Τα νέα ήρθαν με ένα βίντεο διάρκειας 8 λεπτών με τίτλο "Epilogue", απόσπασμα από την ταινία τους, Electroma του 2006.

Ο Thomas Bangalter και ο Guy-Manuel de Homem-Christo δημιούργησαν τους Daft Punk στο Παρίσι το 1993, βοηθώντας στο να καθοριστεί το στυλ της γαλλικής house μουσικής. Το πρώτο τους άλμπουμ το 1997, με τίτλο Homework, ήταν ένα ορόσημο της χορευτικής μουσικής, με κλασικά single "Around the World" και "Da Funk". Το 2001 κυκλοφόρησε το Discovery, με το δίδυμο να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις με στολές ρομπότ που έγιναν και το trademark τους. Τα singles "One More Time" και "Harder, Better, Faster, Stronger" τους έκαναν παγκόσμιους σούπερ σταρ. Το αποτύπωμά τους συνέχισε να μεγαλώνει τα επόμενα χρόνια, με δίσκους όπως το τρίτο άλμπουμ Human After All.

Στα είκοσι χρόνια της καριέρα τους, ο Daft Punk βρέθηκαν για άλλη μια φορά στην κορυφή με το "Get Lucky", το πρώτο single του άλμπουμ τους Random Access Memories του 2013. Το πανταχού παρόν κομμάτι πούλησε εκατομμύρια αντίγραφα σε όλο τον κόσμο και κέρδισε δύο Grammys για το ντουέτο και τους guest Nile Rodgers και Pharrell Williams - και οι δύο εμφανίστηκαν επίσης στο επόμενο single "Lose Yourself to Dance". Το Random Access Memories χάρισε στους Daft Punk άλλα τρία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ της χρονιάς, και η τελετή φιλοξένησε μία live εμφάνισή τους. "Είναι τόσο καταθλιπτικό όταν ξέρετε πώς γίνεται ένα μαγικό κόλπο" είχε δηλώσει ο Bangalter στο Pichfork όταν φιλοξενήθηκαν οι Daft Punk σε ένα cover story το 2013. "Επικεντρωνόμαστε στην ψευδαίσθηση γιατί αν πούμε το πώς γίνεται μειώνεται αμέσως η αίσθηση του ενθουσιασμού και της αθωότητας".