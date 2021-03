Βραβεία César 2021 | Ποιοι διακρίθηκαν στα "Γαλλικά Όσκαρ"

Η μαύρη κωμωδία του Albert Dupontel "Adieu Les Cons" ήταν ο μεγάλος νικητής των φετινών Βραβείων César, κερδίζοντας αυτά της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Β’ Αντρικού ρόλου, Πρωτότυπου Σεναρίου, Φωτογραφίας και Σχεδιασμού Παραγωγής.

Η απονομή έγινε με την παρουσία ενός μικρού κοινού –είχαν προσκληθεί μόνο οι υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία οι οποίοι υποβλήθηκαν σε τεστ Covid πριν μπουν στην αίθουσα του συναυλιακού κέντρου Olympia- και μεταδόθηκε ζωντανά από το Canal Plus.

Στις πιο αξιοσημείωτες στιγμές της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση της ηθοποιού Corinne Masiero η οποία βγήκε στη σκηνή με μια στολή γαϊδάρου την οποία στη συνέχεια έβγαλε για να παρουσιάσει γυμνή το βραβείο Κοστουμιών. Η κίνηση αυτή είχε στόχο να καταγγείλει την έλλειψη στήριξης εκ μέρους της πολιτείας στους ηθοποιούς που δοκιμάζονται εξαιτίας της πανδημίας.

Πολλοί από όσους ανέβηκαν στο βήμα αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σχέδιο επαναλειτουργίας των κινηματογράφων στη Γαλλία, όπου τα σινεμά παραμένουν κλειστά από το περασμένο φθινόπωρο.

Το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου κέρδισε η Laure Calamy (από το Call My Agent) για το Adolescentes and Antoinette Dans Les Cévennes του Sébastien Lifshitz, ενώ το Another Round του Thomas Vinterberg με τον Mads Mikkelsen πήρε το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Το Two of Us, η γαλλική ταινία που είναι φαβορί για τις υποψηφιότητες των επερχόμενων Όσκαρ στην κατηγορία Ξενόγλωσσης Ταινίας βραβεύτηκε ως Καλύτερη Ταινία από Πρωτοεμφανιζόμενο Σκηνοθέτη. Τέλος, ως Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Ηθοποιός (ένα βραβείο που στο παρελθόν έχουν κερδίσει ηθοποιοί που στη συνέχεια έκανα διεθνή καριέρα, όπως οι Sophie Marceau, Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis, Audrey Tautou, Adèle Exarchopoulos) διακρίθηκε η Fathia Youssouf.

Όλη η λίστα με τους νικητές των βραβείων:

Καλύτερη Ταινία: Adieu Les Cons, dir: Albert Dupontel

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Albert Dupontel, Adieu Les Cons

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Laure Calamy, Antoinette Dans Les Cévennes

Α’ Αντρικός Ρόλος: Sami Bouajila, Un Fils

Ξενόγλωσση Ταινία: Another Round, του Thomas Vinterberg

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Emilie Dequenne, Les Choses Qu’On Dit, Les Choses Qu’On Fait

Καλύτερο Μοντάζ: Tina Baz, Adolescentes

Β’ Αντρικός Ρόλος: Nicolas Mairé, Adieu Les Cons

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική: Rone, La Nuit Venue

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Stéphanie Demoustier, La Fille Au Bracelet

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Albert Dupontel, Adieu Les Cons

Καλύτερα Κοστούμια: Madeline Fontaine, La Bonne Epouse

Καλύτερος Ήχος: Adolescentes, Yolande Decarsin, Jeanne Delplanco, Fanny Martin, Olivier Goinard

Καλύτερη Φωτογραφία: Alexis Kavyrchine, Adieu Les Cons

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Adolescentes, dir: Sébastien Lifshitz

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Josep, σκηνοθεσία; Aurel

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: L’Heure De L’Ours, της Agnès Patron

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής: Carlos Conti, Adieu Les Cons

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: Qu’Importe Si Les Bêtes Meurent, της Sofia Alaoui

Καλύτερη Ταινία από Πρωτοεμφανιζόμενο Σκηνοθέτη: Two Of Us, του Filippo Meneghetti

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός: Jean-Pascal Zadi, Tout Simplement Noir

Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Ηθοποιός: Fathia Youssouf, Cuties

Πηγή: Madame Figaro